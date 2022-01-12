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В алматинской трагедии погиб подполковник Вооруженных сил

Просмотров:316 Опубликовано: Сегодня, 20:36
В алматинской трагедии погиб подполковник Вооруженных сил
Погромы в Алматы
Во время алматинской трагедии погиб офицер Вооруженных сил, передает Tengrinews.kz.

"Алматинская трагедия обернулась для Вооруженных сил тяжелой утратой. Погиб Хаиров Сандибек Галимуллинович. В этом году 11 мая ему исполнилось бы 40 лет. Из жизни ушел полный сил, перспективный, отлично подготовленный в профессиональном плане офицер", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

​Сандибек Хаиров родился в селе Чапаев Уральской области (ныне Западно-Казахстанская) в многодетной семье. Об ответственной, сложной и опасной мужской профессии военного он мечтал со школьной скамьи. В 2004 году Хаиров окончил Военный институт Сухопутных войск, а в 2021 - Национальный университет обороны.

"​В Вооруженных силах прошел службу от командира взвода до заместителя командира десантно-штурмовой бригады. Он делился своим опытом с молодыми офицерами, для которых был примером честного, надежного и достойного командира. Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных сил приносят искренние соболезнования и выражают глубокое сочувствие родным и близким", - добавили в ведомстве.


В алматинской трагедии погиб подполковник Вооруженных сил


У безвременно ушедшего из жизни Сандибека Хаирова остались супруга, сын Абылхаир и дочь Сабина.

Церемония прощания состоится 13 января в 10.00 часов в Доме офицеров в Алматы.


Источник: tengrinews.kz
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