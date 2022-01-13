КНБ объявил об отмене «красного» уровня террористической опасности в 14 регионах

Комитет национальной безопасности заявил о снижении уровня террористической угрозы и отмене критического «красного» уровня террористической опасности в Нур-Султане, Шымкенте и 12 областях, передает Tengrinews.kz.



Комитет национальной безопасности заявил о снижении уровня террористической угрозы и отмене критического "красного" уровня террористической опасности в Нур-Султане, Шымкенте и 12 областях, передает Tengrinews.kz.



На текущий период в 14 регионах Казахстана обстановка стабилизирована.



"По этой причине Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического "красного" уровня террористической опасности на территориях Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.



При этом в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков. Соответственно, антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический "красный" уровень террористической опасности сохраняется", - сообщили в пресс-службе КНБ.



Напомним, вчера, 12 января, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.



Напомним, 2 января жители Мангистауской области вышли на митинг из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ. 3 января митинги начались сразу в нескольких регионах. К акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобывающих предприятий. 4 января сразу в нескольких городах страны вспыхнули массовые беспорядки, начались погромы.



Хронологию беспорядков в Казахстане озвучил Тургумбаев



5 января правительство ушло в отставку, в Казахстане ввели госрегулирование цен на социально значимые продукты питания, сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Однако беспорядки только усилились. Сильнее всего пострадал Алматы, где участники беспорядков сожгли акимат, захватили резиденцию Президента, разгромили магазины, ТРЦ, офисы банков и банкоматы. Ущерб бизнесу от беспорядков в Казахстане превысил 100 миллиардов тенге. Число жертв и пострадавших уточняется и до сих пор неизвестно.



6 января Карим Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности. Новым главой КНБ стал Ермек Сагимбаев. В тот же день КНБ начато досудебное расследование по факту государственной измены по статье 175, части 1 Уголовного кодекса. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица.



Позже Президент заявил, что беспорядки организовали террористы, использовав митинги как ширму.



"Как по единой команде, проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. (...) Вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель: подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти", - указал Глава государства.