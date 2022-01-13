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КНБ объявил об отмене «красного» уровня террористической опасности в 14 регионах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:55
КНБ объявил об отмене «красного» уровня террористической опасности в 14 регионах
Иллюстративное фото
Комитет национальной безопасности заявил о снижении уровня террористической угрозы и отмене критического «красного» уровня террористической опасности в Нур-Султане, Шымкенте и 12 областях, передает Tengrinews.kz.

Комитет национальной безопасности заявил о снижении уровня террористической угрозы и отмене критического "красного" уровня террористической опасности в Нур-Султане, Шымкенте и 12 областях, передает Tengrinews.kz.

На текущий период в 14 регионах Казахстана обстановка стабилизирована.

"По этой причине Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического "красного" уровня террористической опасности на территориях Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.

При этом в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков. Соответственно, антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический "красный" уровень террористической опасности сохраняется", - сообщили в пресс-службе КНБ.

Напомним, вчера, 12 января, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Напомним, 2 января жители Мангистауской области вышли на митинг из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ. 3 января митинги начались сразу в нескольких регионах. К акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобывающих предприятий. 4 января сразу в нескольких городах страны вспыхнули массовые беспорядки, начались погромы.

Хронологию беспорядков в Казахстане озвучил Тургумбаев

5 января правительство ушло в отставку, в Казахстане ввели госрегулирование цен на социально значимые продукты питания, сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Однако беспорядки только усилились. Сильнее всего пострадал Алматы, где участники беспорядков сожгли акимат, захватили резиденцию Президента, разгромили магазины, ТРЦ, офисы банков и банкоматы. Ущерб бизнесу от беспорядков в Казахстане превысил 100 миллиардов тенге. Число жертв и пострадавших уточняется и до сих пор неизвестно.

6 января Карим Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности. Новым главой КНБ стал Ермек Сагимбаев. В тот же день КНБ начато досудебное расследование по факту государственной измены по статье 175, части 1 Уголовного кодекса. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица.

Позже Президент заявил, что беспорядки организовали террористы, использовав митинги как ширму.

"Как по единой команде, проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. (...) Вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель: подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти", - указал Глава государства.


Источник: tengrinews.kz
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