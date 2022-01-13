Мини-халифат с массовыми казнями и секс-рабынями: какой жуткой участи избежал Алматы Фото - Tengrinews.kz



Массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ, начавшиеся в городах республики 2 января, переросли в беспорядки. Президент создал правительственную комиссию, которая приняла решение снизить цену на газ. Тем не менее протесты не прекратились. 5 января глава государства принял отставку правительства.



В некоторых городах несанкционированные акции протеста переросли в столкновения с силовиками, погромы и мародерство.



Касым-Жомарт ТОКАЕВ отметил организованность бесчинствующих в Алматы погромщиков и назвал их террористами, членами международных банд, которые прошли подготовку за рубежом. В стране ввели режим чрезвычайного положения.



У экспертной среды было некоторое время, чтобы проанализировать ситуацию с разных углов зрения и на разные предметы. В сегодняшнем материале Caravan.kz мы приводим мнения экспертов.





Можно ли было предвидеть террористические атаки на Казахстан?



"Когда сам уполномоченный орган, который должен бороться с терроризмом, – Комитет национальной безопасности – находится в заговоре, это невозможно предвидеть. Фактически, чтобы такого не было, необходимо наличие нескольких спецслужб и контрразведок, которые бы взаимно контролировали друг друга. Например, в США 17 разведок и 9 контрразведок, их полномочия частично пересекаются и обеспечивается дубляж. У нас дубляжа не было, и, когда угрозы внутри страны, оно не работает…



…Всем понятно, что только Президент и работающее государство спасут нашу страну, потому что превращаться в исламский халифат никому не хочется. Кроме специфических людей", – высказывал свое мнение казахстанский политолог Марат ШИБУТОВ в интервью изданию inbussines.kz.





Обратиться к ОДКБ было единственным возможным решением



Решение Президента обратиться за помощью к странам-участницам ОДКБ вызвало смешанную реакцию казахстанцев.



Кроме того, общественность высказывает опасения, что прибывшие в страну миротворцы не поспешат покидать РК даже после более серьезной стабилизации обстановки.



В министерстве иностранных дел РК в свою очередь подчеркнули, что основные боевые действия против террористических групп ведут правоохранительные органы и Вооруженные силы Казахстана. Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны.



В ведомстве уточнили, что мирные участники протестов не подвергаются никаким преследованиям.



Правоохранительным органам страны поручено провести масштабное расследование причин сложившейся ситуации, результаты которого будут предоставлены международному сообществу.



Стоит также добавить, что эксперты твердо убеждены, что эта мера была необходимой и единственной, как и касательно того, что иностранные войска миротворцев пребывают на территории страны лишь временно. Кроме того, сам Президент Казахстана на днях сообщил о выводе миротворческого контингента ОДКБ.



"Думаю, миротворцы покинут Казахстан после окончания спецоперации и наведения порядка, когда будут отловлены все бандиты. Сначала террористы, потом – хотя бы половина мародеров. Здесь должна быть проведена большая работа. Уже задержано 6 тысяч человек. Это только начало. В Алматы еще идут бои, перестрелки по городу. То есть можно говорить, что с мародерами вместе речь идет о примерно 30–40 тысячах человек. Это удвоение количества заключенных в стране. Спецоперация продлится до 19 января. Возможно, миротворцы ОДКБ останутся до конца января, потом улетят. Дальше расследование по грабежам, убийствам будут длиться минимум полгода", – обозначил Марат Шибутов.



олитолог Данияр АШИМБАЕВ акцентированно отметил, что в сложившихся условиях Президент Касым-Жомарт Токаев принял единственно возможное решение – обратиться за помощью к ОДКБ.



"Международная общественность" упорно видит в боевиках исключительно "мирных протестующих", с которыми нужно "вести диалог". А еще она очень недовольна тем, что Токаев обратился за помощью к ОДКБ, а не, скажем, к НАТО.



Мирные протесты были с 2 по 4 января, причем помимо реально социально уязвимых слоев или недовольных властью граждан в них участвовали и профессиональные провокаторы, и популисты. Но с 4-го числа главную роль в событиях в Алматы и ряде других регионов стали играть заранее подготовленные штурмовики, которые без всяких лозунгов пошли на силовую конфронтацию.



Они как-то не ставили вопрос о "политическом диалоге", а захватывали и громили административные здания, редакции телеканалов, здания правоохранительных органов, попутно быстро вооружаясь (как из своих, так и из захваченных арсеналов). Этому процессу сопутствовала мощная информационная поддержка, включая дезинформацию и провокации.



Расширению "социальной базы" "протеста" способствовало демонстративное мародерство, что втянуло в грабежи и погромы маргинализированную молодежь.



Полиция и Нацгвардия оказались неспособны оказать сопротивление, что привело к захвату акимата и резиденции Президента и тому печальному факту, что город оказался беззащитным…



…Возникла реальная угроза захвата власти в ряде крупных городов боевиками, тесно связанными с религиозными экстремистами (в том числе во власти и за рубежом), криминалом и частью силовиков.



В этих условиях Токаев принял единственно возможное решение – обратиться за помощью к ОДКБ (читай – к России), которая эту помощь незамедлительно оказала.



Сказки о "восставшем народе", с которым надо вести "диалог", давайте оставим либеральным барышням (всех возможных полов). За беспорядками стояли конкретные бородатые и усатые лица внутри страны и за рубежом. Их поддерживал "коллективный Запад", которому, открыто говоря, плевать на интересы народа страны и жизни людей; их цель – дестабилизировать регион в рамках геополитического противостояния с Россией и Китаем.



Находясь в эти дни в эпицентре событий, хочу сказать: только после жесткого выступления Президента Токаева люди, наконец, поверили в то, что их не бросили на произвол судьбы и помощь придет.



Как известно, оперативная переброска российских и союзных войск обеспечила перелом в боевых действиях.



Хочется поблагодарить Президента страны Касым-Жомарта Токаева за политическую смелость, решимость и ответственность. Выразить свою признательность российским, казахстанским и союзным силовикам за выполнение своего профессионального долга", – отметил Данияр Ашимбаев.



По мнению Шибутова, не обратись Токаев к ОДКБ, в Алматы бы образовался мини-халифат в рамках ИГИЛ.



"Как минимум, города Алматы, Тараз и Талдыкорган были бы потеряны. В Алматы бы образовался мини-халифат в рамках ИГИЛ. Они бы заперли город, закрыли въезды, и фактически люди бы стали заложниками. Как типично ведет себя армия захватчиков в городе, который только что покорили: ограбления, массовые казни, секс-рабыни. То, что было в Ираке, то же самое повторилось бы и у нас. Потом бы пришлось вызывать не только миротворцев, но и бомбардировщики, танки, артиллерию, тут были бы городские бои с обрушением зданий и десятками тысяч погибших", – отметил эксперт.

