Санжар Бокаев - об утильсборе, силовиках и старых кадрах в новом правительстве

Издатель Forbes в Казахстане и Грузии Арманжан Байтасов подготовил очередной выпуск для своего YouTube-канала Baitassov Live. Героем нового видеоролика стал казахстанский политолог и предприниматель Санжар Бокаев. Темами выпуска стали трагические события в Алматы, перестановки в правительстве, изменения с утильсбором, допущенные ошибки властей при столкновениях с митингующими и отсутствие диалога с народом.



Знаю, что лично вы, Санжар, долгое время бились над тем, чтобы отменить или видоизменить утильсбор. Что теперь должно произойти в этом направлении?



- Сначала проясню, с чем конкретно мы были не согласны. Во-первых, с высокой ставкой утилизационного сбора для наших граждан. Она была поднята на такой уровень, чтобы казахстанцам было невыгодно завозить автомобили из-за границы. Все привело к тому, что у нас появился дефицит автомобилей, сам автопарк устарел, а все сливки снимали олигархи. Во-вторых, все эти деньги шли в частную компанию. Мы же хотели, чтобы эти деньги шли в государство.



Мы не требовали отмены утильсбора целиком, хотя просили отменить этот сбор для сельхозтехники, поскольку от этого зависит продовольственная безопасность, цена на сельхозпродукцию и т.д. В больше степени мы выступали за то, чтобы ставки были снижены и все деньги шли в бюджет. Вот это были основные требования, - подчеркнул Санжар Бокаев.



Он отметил: решение Токаева об утильсборе вызвано стремлением снять напряжение в обществе вокруг данной проблематики, поскольку она охватывает почти все казахстанские семьи. А также чтобы в дальнейшем эта проблема не стала триггером для массового недовольства и предлогом для очередных протестов, как это произошло со сжиженным газом.



- Мы будем внимательно наблюдать за этой ситуацией и следить за тем, чтобы наше правительство в этом направлении двигалось гораздо оперативнее. Сегодня (в среду, 12 января - F) Минэкологии РК объявило о том, что утильсбором будет заниматься государство. И мы ждем, что новый кабмин будет заниматься этими и другими вопросами более эффективно, нежели прошлый. Я два года приводил доказательства того, что прошлое правительство было самым неэффективным. И смотрите, к чему оно нас привело... Эти кадровые решения нужно было принимать еще раньше. Правда, здесь нельзя не отметить: тасуется старая колода - люди просто поменялись местами, что создает угрозу для эффективного менеджмента. Поэтому президенту нужно продолжать бить по госаппарату. И я призываю наше общество помогать Касым-Жомарту Токаеву и самому правительству - не нужно молчать, нужно говорить о проблемах. Мы и так слишком долго молчали, пели оды. Даже вчера (11 января) во время выступления наших парламентариев, они опять начали захваливать главу государства, петь ему дифирамбы. Мы сами из наших лидеров делаем диктаторов, автократов. Этого нельзя допускать, - подчеркнул гость программы.



Продолжая тему утильсбора, политолог подчеркнул, что нужно как можно скорее перевести все оставшиеся средства со счетов частной компании «Оператор РОП» на госбаланс, пока они не были выведены за границу. А Генеральная прокуратура РК должна провести полную проверку того, куда были потрачены собранные деньги.



- Потому что из 691 млрд тенге (почти $2 млрд) ТОО «Оператор РОП» отчиталось только за треть потраченных средств, и то - мы увидели, что это было абсолютно неэффективное использование денег. По остальной части собранных средств отчета пока так и не последовало.



На эти деньги можно было построить несколько первоклассных автомобильных заводов. Например, в Африке компания BMW построила современный, продвинутый завод всего за $100 млн. И посмотрите на наш автопром - он никак не развивается, хотя нашим автопроизводителям было выделено 350 млрд тенге. Сколько заводов можно было построить на эти деньги? - задался вопросом Санжар Бокаев.



Он также рассказал, что в период массовых протестов в Алматы, переросших в погромы и захват административных учреждений, он находился в гуще событий.



- На начальном этапе я увидел тысячи казахстанцев, которые вышли с мирными требованиями к властям. Но когда они увидели, что деструктивные силы взяли под контроль центр города, эти граждане ушли с улиц, что было абсолютно правильным решением. Я не понимаю, откуда появилась цифра в 20 тысяч боевиков. Этого не было! Всего на улицы вышло 10-12 тыс. человек, из которых половина - как раз мирные жители. А остальные - это действительно экстремисты, бандиты. Я видел этих людей - они физически подготовлены, они были оснащены средствами связи, вооружением. Я видел их стеклянные глаза, эти люди были под воздействием каких-то психотропных веществ. Боевиков готовили не один день и не неделю. Очень жаль, что наши силовые структуры проспали подготовку к этим событиям, а потом и исчезли, - отметил эксперт.



Спикер добавил, что на улицах Алматы разгорелась самая настоящая война, где целью боевиков стали и мирные жители, и представители силовых структур.



- Эти события показали, что наши службы отстали в своем развитии от современных тенденций. Я читаю много специализированной литературы, различные военные журналы, где подчеркивается, что в условиях городских боев одна диверсионная группа может парализовать целый город. Что в итоге и произошло. Тактики ведения войны в условиях города нужно изучать, перенимать опыт, быть готовыми к этому. К сожалению, наши власти этого не учли. Они привыкли избивать на митингах женщин и стариков, а когда столкнулись с подготовленными силами - оказались бесполезны. Вообще у наших властей, у городской администрации должны быть планы по реагированию и действию в режимах ЧП - при землетрясении, наводнении, пожарах, подобных событиях. У них должна быть «черная папка», в которой все четко регламентировано при возникновении той или иной ситуации: кто за что отвечает, кто куда должен ехать и какие средства для этого нужны. Об этом в свое время говорил еще Досым Сатпаев на встречах с акимом Байбеком, но опять же никто ни к чему не прислушался. Более того, я скажу, что наш город просто сдали. Я не могу поверить, что при всей некомпетентности и прочем все это можно было допустить до такой степени, - недоумевает политолог.



Говоря о самом начале протестных митингов в районе «Алматы Арена», где герой выпуска также присутствовал, он посетовал на то, что никого из представителей органов власти не оказалось на месте. На тот момент еще были шансы на то, чтобы перевести эту ситуацию в мирное русло, и тогда все это, возможно, не вылилось бы в массовые погромы.



- Если бы наши власти организовали пространство для митинга, поставили бы палатки с едой, биотуалеты, организовали переговоры с протестующими, то они бы не пошли за деструктивными элементами, которые попросту воспользовались ситуацией. Наоборот, полиция начала скручивать молодежь, сажать их в автобусы, и оттуда уже задержанные стали звонить своим друзьям и родственникам, чтобы они пришли на выручку. В итоге собралась огромная толпа, с которой полиция не сумела справиться и в итоге сбежала. Если бы власти стали вести диалог с протестующими, они бы определили тех, кто пришел для выдвижения требований, и тех, кто пришел туда с бандитскими настроениями. Их можно было отсечь, и с ними уже действовать жестко. Грамотных действий я так и не увидел, что является наиболее печальным, - добавил Санжар Бокиев.