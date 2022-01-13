Задержаны бывшие заместители главы КНБ

Задержаны бывшие заместители главы Комитета национальной безопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
"Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Масимова К. К. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий.
По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо К. Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ - начальник Службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
8 января Комитет нацбезопасности сообщил о задержании экс-председателя КНБ Карима Масимова.
Ранее Карим Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности. Новым главой КНБ стал Ермек Сагимбаев.
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