Задержаны бывшие заместители главы КНБ

Задержаны бывшие заместители главы Комитета национальной безопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.



"Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Масимова К. К. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий.



По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо К. Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ - начальник Службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.



8 января Комитет нацбезопасности сообщил о задержании экс-председателя КНБ Карима Масимова.



Ранее Карим Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности. Новым главой КНБ стал Ермек Сагимбаев.