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Озвучены новые правила въезда в Казахстан

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:54
Озвучены новые правила въезда в Казахстан
Иллюстративное фото
Как сообщает пресс-служба авиакомпании Air Astana, с 15 января 2022 года все пассажиры (включая вакцинированных пассажиров), прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, должны будут предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 (справка считается действительной в течение 72 часов с даты забора материала до момента пересечения границы Республики Казахстан). Справка должна быть составлена на английском, русском или казахском языке. Исключение составляют дети до 5 лет.

В случае отсутствия отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, пассажиры, включая граждан Казахстана и лиц, имеющих вид на жительство на территории РК, не будут допущены на борт из аэропорта вылета.

Такое решение принято Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РК.

Отметим, что Комитет гражданской авиации РК сообщил, что Международный аэропорт Алматы возобновил работу с четверга, 13 января. Пока внутренние и международные рейсы будут осуществлять вылеты с 08.00 до 21.00 в связи с введенным режимом ЧП.


Источник: forbes.kz
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