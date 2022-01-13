Озвучены новые правила въезда в Казахстан

Как сообщает пресс-служба авиакомпании Air Astana, с 15 января 2022 года все пассажиры (включая вакцинированных пассажиров), прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, должны будут предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 (справка считается действительной в течение 72 часов с даты забора материала до момента пересечения границы Республики Казахстан). Справка должна быть составлена на английском, русском или казахском языке. Исключение составляют дети до 5 лет.



В случае отсутствия отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, пассажиры, включая граждан Казахстана и лиц, имеющих вид на жительство на территории РК, не будут допущены на борт из аэропорта вылета.



Такое решение принято Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РК.



Отметим, что Комитет гражданской авиации РК сообщил, что Международный аэропорт Алматы возобновил работу с четверга, 13 января. Пока внутренние и международные рейсы будут осуществлять вылеты с 08.00 до 21.00 в связи с введенным режимом ЧП.