Названы случаи, когда вредная газировка может помочь организму

Ни для кого не секрет, что сладкие газированные напитки способы нанести большой вред здоровью из-за зашкаливающего содержания сахара. К примеру, в одном литре популярной американской газировки содержится 112 граммов (половина стакана) сахара.



Недавно проведенное исследование показало, что напитки с добавленным сахаром способны вызвать преждевременное старение организма на клеточном уровне. Тем не менее любовь человечества к газировке не иссякает.



В то же время в редких случаях газировка может оказаться полезной при некоторых недугах. О них в интервью порталу «Слово и дело» рассказала врач-диетолог Марият Мухина.



«Единственный вариант, когда ее можно пить — при пищевом расстройстве, для лечения диареи, когда нет ничего под рукой и нужно добраться до врачей», - сказала специалист.



Мухина добавила, что в составе газировки содержится столько «химии», что под ее воздействием гибнут все бактерии. При этом перед употреблением напитка в таких ситуациях диетолог посоветовала выпустить из него газы.



Если говорить о минеральной воде, то ее, по словам врача, можно пить один раз в неделю. А люди, не страдающие от лишнего веса, могут позволить себе десертный лимонад.



Однако в его составе не должно быть не должно быть сахара или подсластителей (за исключением стевии), консервантов, пищевых кислот, красителей, усилителей вкуса и ароматизаторов.



Все эти добавки стимулируют вкусовые ощущения и вызывают у человека ложное ощущение утоления жажды.