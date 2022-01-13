Беспорядки в Казахстане: названо количество арестованных

В Генеральной прокуратуре сообщили о количестве арестованных лиц в результате прошедших беспорядков в Казахстане, передает Tengrinews.kz.



Сообщается, что по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Генеральная прокуратура работает над установлением всех причин и деталей алматинской трагедии и террористических атак в других регионах.



"На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам и 15 убийств", - говорится в сообщении.



За правонарушения, совершенные в период режима ЧП, составлено 6966 протоколов о возбуждении административных производств.



"К административной ответственности привлечено 4918 лиц, в том числе аресту подвергнуто 1978 человек. На 791 человека наложены штрафы и 2149 предупреждены", - уточнили в ведомстве.



В изолятор временного содержания водворено 524 лица, подозреваемых в совершении преступлений. При этом 412 человек с санкции суда взяты под стражу.



Напомним, 2 января жители Мангистауской области вышли на митинг из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ. 3 января митинги начались сразу в нескольких регионах. К акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобывающих предприятий. 4 января сразу в нескольких городах страны вспыхнули массовые беспорядки, начались погромы.



5 января правительство ушло в отставку, в Казахстане ввели госрегулирование цен на социально значимые продукты питания, сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Однако беспорядки только усилились. Сильнее всего пострадал Алматы, где участники беспорядков сожгли акимат, захватили резиденцию Президента, разгромили магазины, ТРЦ, офисы банков и банкоматы. Число жертв и пострадавших уточняется и до сих пор неизвестно.



Позже Президент заявил, что беспорядки организовали террористы, использовав митинги как ширму.