Из соцсетей исчезли аккаунты Алии Назарбаевой, высказавшейся о протестах

Аккаунты в Facebook'е и Instagram'е Алии Назарбаевой, младшей дочери экс-президента Казахстана, исчезли. Это произошло через несколько часов после того, как она впервые прокомментировала массовые протесты на родине, которые вылились в ряде городов в беспорядки и сопровождались кровопролитием. Под постами Назарбаевой многие пользователи оставляли негативные комментарии.
13 января Назарбаева назвала произошедшее трагическими событиями, выразив соболезнования семьям погибших. «Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», — написала она и поблагодарила «за моральную поддержку отца в данный момент», получающего, по ее словам, «много сообщений в эти дни от жителей разных регионов».
Позже telegram-канал Qumash сообщил
, что местоположение аккаунта Алии Назарбаевой, с которого она написала о событиях на родине, — Объединенные Арабские Эмираты.
Протесты в Казахстане начались 2 января и продолжались около недели. Поводом для них стало повышение цен на сжиженный газ. Одним из лозунгов протестующих стал «Шал, кет!» («Старик, уходи!») — с явной отсылкой к 81-летнему Назарбаеву, который после ухода с поста президента сохранял в своих руках рычаги влияния. Сам Назарбаев не появлялся на публике с 28 декабря прошлого года. Он никак не комментировал развернувшиеся в стране масштабные протесты. Пресс-секретарь бывшего президента утверждает, что Нурсултан Назарбаев не покидал Казахстан, находится в столице и лично принял решение передать руководство влиятельным Советом безопасности своему преемнику и президенту Касым-Жомарту Токаеву.
Токаев 5 января занял пост председателя Совета безопасности. В своих выступлениях после протестов Токаев лишь однажды упомянул предшественника, сказав, что при нем в стране «появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей». Токаев раскритиковал ситуацию в тех секторах экономики, контроль над которыми, как многие считают, принадлежит родственникам Назарбаева и людям из его окружения. Отдельно Токаев остановился на собирающей так называемый утилизационный сбор компании «Оператор РОП», которую связывают с Алией Назарбаевой. Токаев высказался за прекращение сбора этой фирмой средств за утилизацию транспортных единиц. Младшая дочь президента не высказалась по этому поводу. «Оператор РОП» заявил, что готов прекратить деятельность по сбору утилизационных платежей в соответствии с распоряжением президента.
Токаев заявил, что за насилием в стране стоят «международные банды террористов». Но каких-либо указаний на то, что кризис имеет внешнее происхождение, нет. Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о вводе войск, и военный альянс во главе с Россией направил несколько тысяч военных в Казахстан (13 января начался вывод контингента). Эксперты полагают, что благодаря вводу войск Токаеву удалось сохранить власть в своих руках в ходе того, что многие считают ожесточенной внутриэлитной борьбой между действующим президентом и сторонниками его предшественника.
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