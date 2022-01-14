В странах ЕС запретили цветные татуировки

С 4 января 2022 года в странах ЕС вступил в силу запрет на использование цветных чернил для нанесения татуировок, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.



Европейское химическое агентство (ECHA) еще год назад сообщило о том, что около 4000 тысяч химикатов, которые входят в состав краски для перманентных нательных рисунков, потенциально опасны для здоровья: они могут вызвать рак и даже генетические мутации.



В списке запрещенных пигментов оказались Blue 15 и Green 7, которые входят в состав большинства чернил для тату.



Поставщики цветных красок обещали к концу 2021 года позаботиться о безопасных чернилах для татуировщиков, но этого пока не случилось. Индустрия тату недовольна и ждет альтернатив. Иначе, по утверждению многих мастеров, спрос на тату упадет, а салоны просто разорятся.



"Это в конечном счете сравнимо чуть ли не с запретом на профессию", - считает кельнский татуировщик Марио Крамер.



Мастера тату отмечают, что из-за запрета спрос на их работу резко упал.