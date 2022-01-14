«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 14 Января
+7...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.69 KZT
  • €1 = 497.4 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В странах ЕС запретили цветные татуировки

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:51
В странах ЕС запретили цветные татуировки
Фото из открытых источников
С 4 января 2022 года в странах ЕС вступил в силу запрет на использование цветных чернил для нанесения татуировок, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

Европейское химическое агентство (ECHA) еще год назад сообщило о том, что около 4000 тысяч химикатов, которые входят в состав краски для перманентных нательных рисунков, потенциально опасны для здоровья: они могут вызвать рак и даже генетические мутации.

В списке запрещенных пигментов оказались Blue 15 и Green 7, которые входят в состав большинства чернил для тату.

Поставщики цветных красок обещали к концу 2021 года позаботиться о безопасных чернилах для татуировщиков, но этого пока не случилось. Индустрия тату недовольна и ждет альтернатив. Иначе, по утверждению многих мастеров, спрос на тату упадет, а салоны просто разорятся.

"Это в конечном счете сравнимо чуть ли не с запретом на профессию", - считает кельнский татуировщик Марио Крамер.

Мастера тату отмечают, что из-за запрета спрос на их работу резко упал.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика