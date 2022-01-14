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Врач назвал отличительные черты омикрон-штамма

Просмотров:1209 Опубликовано: Сегодня, 10:08
Врач назвал отличительные черты омикрон-штамма
Фото из открытых источников
Российский врач-иммунолог Владимир Болибок назвал отличительные черты омикрон-штамма коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Он объяснил, что, в отличие от других вариаций COVID-19, заразившиеся "омикроном" редко сталкиваются с болью в грудной клетке.

"Она была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. "Омикрон" тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже", - рассказал Болибок в беседе с телеканалом "Москва 24".

При этом он назвал симптомы, характерные для омикрон-штамма.

"Признаком "омикрона" является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль", — объяснил Болибок.
Он также отметил, что при заражении этим штаммом возможна потеря обоняния, но этот симптом появляется ближе к выздоровлению.

Напомним, ранее Межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции на заседании 12 января приняла решение по ужесточению санитарно-карантинных мер в Казахстане из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и циркуляции штамма "омикрон". За прошедшие сутки (13 января) в Казахстане зарегистрировано 10 418 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


Источник: Tengrinews.kz
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