Большинство мечетей и церквей остаются закрытыми в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 14 янв — Sputnik. Мечети, соборы и церкви в большинстве регионов Казахстана остаются закрытыми из-за введенного там режима ЧП. Об этом телеграм-канал almatyapat сообщает со ссылкой на Духовное управление мусульман Казахстана.



В зданиях и на территории всех религиозных объектов запрещается проводить коллективные мероприятия, традиционные обряды, молитвы, а также пятничный намаз.



В регионах, где режим ЧП снят, график работы духовных учреждений устанавливает местный санврач. Он также принимает решение о введении ограничительных мер в зависимости от эпидемиологической ситуации.



Напомним, что с 13 января режим ЧП был отменен в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Во всех остальных регионах он продолжает действовать.