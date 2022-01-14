Предприниматели могут получить отсрочки по кредитам до 31 января

НУР-СУЛТАН, 14 янв — Sputnik. Владельцы микро-, малого, среднего и крупного бизнеса могут получить отсрочку по кредитам с 5 января 2022 года на период, который определит та или иная кредитная организация по согласованию с заемщиком.
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НПП "Атамекен", Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало и утвердило приказом порядок предоставления отсрочки платежей по займам физических и юридических лиц, которые пострадали от введения режима ЧП 5 января 2022 года.
"Порядок распространяется на банки второго уровня, микрофинансовые организации, в том числе ломбарды и кредитные товарищества", - говорится в сообщении.
При рассмотрении заявлений предпринимателей БВУ и микрофинансовые организации будут обращать внимание на факты, подтверждающие ухудшение финансового состояния или нанесенного ущерба. При решении в пользу предпринимателя будет утвержден новый график платежей согласно предоставленной отсрочке, включающий в себя:
- выплату основного долга по кредиту и процентам в полном объёме, но без начисления пени и штрафов;
- увеличение срока кредита, равного сроку отсрочки или с сохранением срока, но перерасчётом и увеличением ежемесячного платежа, либо иной способ погашения, указанный в договоре займа или в заявлении заемщика;
- сохранение положительной кредитной истории;
- отсутствие комиссий за предоставление отсрочки.
Предприниматели, которые намерены получить отсрочку, могут подать заявление в свободной форме в обслуживающий банк или микрофинансовую организацию в срок до 31 января 2022 года.
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