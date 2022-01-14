«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 14 Января
+7...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.69 KZT
  • €1 = 497.4 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Умерла актриса Анастасия Вознесенская

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 15:32
Умерла актриса Анастасия Вознесенская
Анастасия Вознесенская. Кадр из фильма "Майор Вихрь"
На 79-м году жизни умерла известная российская актриса Анастасия Вознесенская, вдова актера Андрея Мягкова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Московского художественного театра имени Антона Чехова.

"Сегодня, 14 января, ушла из жизни народная артистка России Анастасия Валентиновна Вознесенская. Ей было 78 лет. Она стала звездой, сыграв первую главную роль в кино - радистку Аню Радионову в фильме "Майор Вихрь", но предпочла кинематографу сцену, возвращаясь на экран редко, но ярко", - говорится в сообщении театра.

Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве, училась в Школе-студии МХАТ.
В 1963-м вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова, который стал легендой советского кино.

В кинематографе Вознесенская дебютировала в 1966 году, широкую известность ей принесла главная женская роль в популярном фильме "Майор Вихрь". В кино сыграла более 20 ролей.

Ее супруг Андрей Мягков, известный ролями в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман", скончался 18 февраля 2021 года на 83-м году жизни.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика