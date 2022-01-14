Умерла актриса Анастасия Вознесенская

На 79-м году жизни умерла известная российская актриса Анастасия Вознесенская, вдова актера Андрея Мягкова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Московского художественного театра имени Антона Чехова.



"Сегодня, 14 января, ушла из жизни народная артистка России Анастасия Валентиновна Вознесенская. Ей было 78 лет. Она стала звездой, сыграв первую главную роль в кино - радистку Аню Радионову в фильме "Майор Вихрь", но предпочла кинематографу сцену, возвращаясь на экран редко, но ярко", - говорится в сообщении театра.



Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве, училась в Школе-студии МХАТ.

В 1963-м вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова, который стал легендой советского кино.



В кинематографе Вознесенская дебютировала в 1966 году, широкую известность ей принесла главная женская роль в популярном фильме "Майор Вихрь". В кино сыграла более 20 ролей.



Ее супруг Андрей Мягков, известный ролями в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман", скончался 18 февраля 2021 года на 83-м году жизни.