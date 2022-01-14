Слово атыраусца, побывавшего в спортзале «Динамо»: «Это реально был ад»

«С 12 дня до 18 вечера меня неоднократно избивали в спортзале “Динамо”, который расположен во внутреннем дворе городского управления полиции Атырау. Били все подряд – сотрудники СОБРа, мимо проходящие полицейские. А в душевой спортзала, куда задержанных выводили по одному, били особенно жестоко», – участник январского митинга Сергей ШУТОВ.



11 января его забрали из дома, выпустили только 13 января под вечер. С. Шутов рассказал «АЖ», в каких условиях содержат задержанных и как с ними обращаются. По его словам, он был на площади Исатая и Махамбета с 15 до 17 часов дня 4 января. Попал туда случайно. Они с женой шли с поминок и планировали купить продукты в «Байзааре». ТЦ был закрыт и супруги через площадь направились в другой супермаркет. На площади он поздоровался со знакомыми, спел гимн. Потом они пошли домой и больше ни в каких митингах Сергей участие не принимал.



– Но меня избивали с особым пристрастием. Думаю, потому, что я поддерживал инициативную группу во время земельного митинга в 2016 году. Это подтверждает тот факт, что когда я сталкивался с сотрудниками полиции и КНБ, которые беседовали со мной в 2016 году, они открыто говорили мне: «Ты допрыгался, а мы тебя предупреждали»… Бить начали уже в автобусе. Толкнули лицом в грязный и мокрый пол автобуса и стали пинать. Из автобуса велели выходить спиной, заломили руки и ввели в какое-то помещение, голову поднимать и глядеть по сторонам не разрешали. По характерному покрытию пола я понял, что это спортзал. Постоянно издевались, заставляли прыгать, отжиматься, приседать. Потом били. Я понял, что этим преследовали две цели: сломить любое сопротивление, деморализовать, унизить, и второй момент – после подобных физических «упражнений» при побоях на теле не остается следов. Всё болит, человек уже не может ни стоять, ни ходить, а следов особо нет. В спортзале было установлено 6 столов, за которыми сидели сотрудники полиции. В одном углу были сложены маты штабелем. В другом углу были туалет и душевая, в которую регулярно отводили разных задержанных и избивали, я слышал крики задержанных и удары. Меня тоже отвели в душевую, и там был реально ад. Меня спрашивали, буду ли я еще ходить на митинги, я кричал от боли и просил остановиться, – говорит С. Шутов.







По его словам, он провёл в этом спортзале несколько часов, и всё это время поток задержанных не прекращался; кого-то, избив, уводили, на их место приводили «новеньких». Мимо проходящие сотрудники наносили Сергею удары ногами по бедрам, руками в печень, и снова заставляли приседать, грозя в случае отказа вновь отправить в душевую для избиений. Поначалу неоднократно спрашивали, когда он ездил в Россию, зачем, кто заплатил ему за участие в митинге. Смотрит ли он канал «Басе», «16-11», поддерживает ли Аблязова и партию «ДВК», угрожали забрать жену.



– После второго сеанса истязаний в душевой я упал и уже не мог встать, мне приказали идти на четвереньках, лицом в пол из душевой через весь спортзал в центр, между столов с сотрудниками полиции, и снова поставили врастяжку. На той стене, что была позади меня, были установлены стробоскопы. Смотря в пол или в стену, видел только тени, если они приближались, то я инстинктивно напрягался, ожидая удара. Сил стоять не было, приходилось упираться головой в батарею из толстой трубы синего цвета, которая обжигала голову, но давала отдохнуть хоть чуть-чуть. Один раз меня водили на пятый этаж здания управления полиции, было очень тяжело ходить, я поднимался по одной ступеньке. В одном из кабинетов меня пригласили для беседы с сотрудниками КНБ, которые угрожали завести на меня уголовные дела за участие в митингах 2016 и 2022 года. Не помню их фамилий, но узнать в лицо смогу, – рассказывает Сергей Шутов.



По его словам, ночь он провел в КПЗ, где было еще 15 задержанных, так же избитых с разной степенью жестокости. Было так тесно, что люди могли только сидеть – лечь или вытянуть ноги не получалось. Одному из задержанных вызвали скорую из-за очень высокой температуры, другому, с травмой бедра, поставили обезболивающий укол. Это была вся помощь, которую оказывали медики. Плохо было всем, но люди советовали друг другу перетерпеть и обращаться к врачам, уже выйдя на свободу. Но, говорит Сергей, эти надежды не очень оправдались. Когда он обратился с сильными болями в областную больницу, обследовать особо не стали. Сказали, что на снимках внутренние органы без разрывов, а в моче цвета крепкого чая не нашли никаких следов крови и других изменений. Другого задержанного, который не мог передвигаться самостоятельно и сидел в коляске, врачи тоже не стали госпитализировать.



Всех предупредили, что если они не хотят возвращаться в спортзал, то во время онлайн-суда надо отвечать кратко, быстро, со всем соглашаться. Сроки административного ареста назначали небольшие -2-3 дня, максимум 5. По мнению Сергея, это делается для того, чтобы освободить место для новых задержанных и не тормозить конвейер, в который превратилось это дело. Следователь угрожал Сергею, что он получит 30 суток, прокурор запросил 15, судья назначила 2. Никаких документов и даже копии протокола административного правонарушения Сергей на руки до сих пор не получил.



- Этими истязаниями хотели добиться только одного – отбить у людей желание выходить на митинги, выражать свою гражданскую позицию. Это была настоящая мясорубка, корпус которой составляет полиция, а винтом выступает СОБР. Но я не хочу, чтобы этот вопрос замалчивался. Потому что сильно удивился, когда прочел официальное сообщение ДП, что информация об избиениях в спортзале «Динамо» не более, чем слухи. Ведь более 400 человек, которые по моим подсчетам прошли в эти дни через «Динамо», могут опровергнуть это утверждение. И у полиции останется два выхода – признать факт пыток и что сотрудники полиции не пресекали зверства СОБРа, либо всех, кто даст показания о побоях, обвинить в распространении недостоверной информации. Для меня крайне принципиально осветить проблему пыток в «Динамо», это наш филиал белорусского «Окрестина». Я свидетельствую за себя и за тех людей, которые, возможно, боятся говорить об этом. Сейчас боятся. Но через неделю они оклемаются, придут в себя, напишут комментарии, а возможно, и заявления. И тогда уже шила в мешке не утаить. Это будет большой репутационный урон для полиции. У страны был тяжелый период, но такие методы по отношению к людям, которые просто вышли на площадь – это бесчеловечно. Я подал заявление в Генеральную прокуратуру, в полицию. Не думаю, что кого-то накажут, разве что показательно полтора сотрудника. Но надеюсь, что расследование по моему делу поможет остановить всё это, – говорит С. Шутов.