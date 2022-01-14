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Россия не будет тянуть Казахстан в Союзное государство - Лавров

Просмотров:255 Опубликовано: Сегодня, 18:30
Россия не будет тянуть Казахстан в Союзное государство - Лавров
Фото: МИД РФ
Слух о возможности пригласить Казахстан в Союзное государство России и Беларуси прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает Zakon.kz.

По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, это не характерный для Москвы метод, передает ТАСС.

У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно, рассматриваем, и рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди. Глава российского МИД Сергей Лавров

Союзное государство — интеграционный проект России и Беларуси, который стороны начали развивать в конце 1990-х. Надгосударственное образование предполагает создание общего парламента, валюты и законодательства.


Источник: zakon.kz
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