Токаев поручил разобраться со степенью вины задержанных во время беспорядков

Во время событий «Трагического января» и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тысяч человек. Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 14, 2022

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Генпрокуратуре установить степень вины 2000 задержанных во время беспорядков в Казахстане, передает Tengrinews.kz."Во время событий "Трагического января" и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тысяч человек. Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания", - написал Президент в Twitter.13 января в Генеральной прокуратуре сообщили о количестве арестованных лиц в результате прошедших в Казахстане беспорядков.Напомним, 2 января жители Мангистауской области вышли на митинг из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ. 3 января митинги начались сразу в нескольких регионах. К акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобывающих предприятий. 4 января сразу в нескольких городах страны вспыхнули массовые беспорядки, начались погромы.5 января правительство ушло в отставку, в Казахстане ввели госрегулирование цен на социально значимые продукты питания, сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Однако беспорядки только усилились. Сильнее всего пострадал Алматы, где участники беспорядков сожгли акимат, захватили резиденцию Президента, разгромили магазины, ТРЦ, офисы банков и банкоматы. Число жертв и пострадавших уточняется и до сих пор неизвестно.Позже Президент заявил, что беспорядки организовали террористы, использовав митинги как ширму.