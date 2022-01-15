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Опубликованы номера для жалоб на действия полицейских

Просмотров:23 Опубликовано: Сегодня, 15:25
Опубликованы номера для жалоб на действия полицейских
Фото: Polisia.kz
МВД опубликовало номера call-центров для жалоб граждан на действия сотрудников полиции, сообщает Polisia.kz, передает Tengrinews.kz.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поручил Департаменту собственной безопасности тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции. В настоящее время подразделения органов внутренних продолжают нести службу в усиленном режиме.

Как сообщили в МВД, с учетом анализа камер видеонаблюдения, а также поступающих от неравнодушных граждан материалов проводятся мероприятия по установлению участников погромов, мародерства и грабежей, причастных к уничтожению либо порче чужого имущества.

Увеличено количество сотрудников Центра оперативного-управления Департаментов полиции и call-центров комендатур для приема сообщений от граждан и оперативного реагирования на них.

"В тоже время, в средствах массовой информации и социальных сетях размещаются сведения о неправомерных действиях сотрудников полиции, в том числе по осмотру сотовых телефонов. МВД официально заявляет, что проверка, а также осмотр сотовых телефонов граждан без их согласия либо отсутствии санкции суда запрещена", - подчеркнули в ведомстве.

В этой связи, министром наряду с иными вопросами обеспечения правопорядка в стране, руководителям служб и территориальных подразделений указано на строгое соблюдение конституционных прав граждан, недопущение их необоснованного вовлечения в орбиту уголовного и административного преследования.

Департаменту собственной безопасности МВД поручено тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции, в том числе по фактам необоснованных проверок сотовых телефонов и задержаниях лиц, доставленных в территориальные отделы полиции.

По всем фактам неправомерных действий сотрудников полиции, просим граждан обращаться на круглосуточный телефон доверия ДСБ МВД "14-02", 8 (7172) 71-41-09, блог Министра, фронт-офисы "Ашык Аланы", а также территориальные подразделения собственной безопасности:

УСБ ДП города Нур-Султана – 8-702-127-98-18

УСБ ДП города Алматы – 8-707-927-67-69

УСБ ДП города Шымкента – 8 (7252) 21-43-23

УСБ ДП Акмолинской области – 8 (7162) 25-03-60

УСБ ДП Алматинской области – 8 (7282) 60-81-58

УСБ ДП Актюбинской области – 8 (7132) 52-16-91

УСБ ДП Атырауской области – 8 (7122) 25-10-38

УСБ ДП Восточно-Казахстанской области – 8 (7232) 23-43-32

УСБ ДП Жамбылской области – 8 (7262) 45-43-39, 8-701-072-70-00

УСБ ДП Западно-Казахстанской области – 8 (7112) 98-45-68, 98-42-75, 98-40-44, 8-707-290-28-84

УСБ ДП Карагандинской области – 8 (7212) 42-93-39

УСБ ДП Костанайской области – 8-707-715-44-24

УСБ ДП Кызылординской области – 8 (7242) 27-28-74, 8-747-182-51-43

УСБ ДП Мангистауской области – 8 (7292) 47-52-69

УСБ ДП Павлодарской области – 8 (7182) 32-28-22

УСБ ДП Северо-Казахстанской области – 8 (7152) 61-26-89, 8-700-161-26-89

УСБ ДП Туркестанской области – 8-701-121-93-35

УСБ ДП на транспорте – 8 (7172) 94-23-20, 8-707-294-23-20

"Каждое обращение будет индивидуально рассмотрено, а гражданин получит исчерпывающий ответ",- заверили в МВД.


Источник: Tengrinews.kz
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