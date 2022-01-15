Опубликованы номера для жалоб на действия полицейских

МВД опубликовало номера call-центров для жалоб граждан на действия сотрудников полиции, сообщает Polisia.kz, передает Tengrinews.kz.
Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поручил Департаменту собственной безопасности тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции. В настоящее время подразделения органов внутренних продолжают нести службу в усиленном режиме.
Как сообщили в МВД, с учетом анализа камер видеонаблюдения, а также поступающих от неравнодушных граждан материалов проводятся мероприятия по установлению участников погромов, мародерства и грабежей, причастных к уничтожению либо порче чужого имущества.
Увеличено количество сотрудников Центра оперативного-управления Департаментов полиции и call-центров комендатур для приема сообщений от граждан и оперативного реагирования на них.
"В тоже время, в средствах массовой информации и социальных сетях размещаются сведения о неправомерных действиях сотрудников полиции, в том числе по осмотру сотовых телефонов. МВД официально заявляет, что проверка, а также осмотр сотовых телефонов граждан без их согласия либо отсутствии санкции суда запрещена", - подчеркнули в ведомстве.
В этой связи, министром наряду с иными вопросами обеспечения правопорядка в стране, руководителям служб и территориальных подразделений указано на строгое соблюдение конституционных прав граждан, недопущение их необоснованного вовлечения в орбиту уголовного и административного преследования.
Департаменту собственной безопасности МВД поручено тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции, в том числе по фактам необоснованных проверок сотовых телефонов и задержаниях лиц, доставленных в территориальные отделы полиции.
По всем фактам неправомерных действий сотрудников полиции, просим граждан обращаться на круглосуточный телефон доверия ДСБ МВД "14-02", 8 (7172) 71-41-09, блог Министра, фронт-офисы "Ашык Аланы", а также территориальные подразделения собственной безопасности:
УСБ ДП города Нур-Султана – 8-702-127-98-18
УСБ ДП города Алматы – 8-707-927-67-69
УСБ ДП города Шымкента – 8 (7252) 21-43-23
УСБ ДП Акмолинской области – 8 (7162) 25-03-60
УСБ ДП Алматинской области – 8 (7282) 60-81-58
УСБ ДП Актюбинской области – 8 (7132) 52-16-91
УСБ ДП Атырауской области – 8 (7122) 25-10-38
УСБ ДП Восточно-Казахстанской области – 8 (7232) 23-43-32
УСБ ДП Жамбылской области – 8 (7262) 45-43-39, 8-701-072-70-00
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