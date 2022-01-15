КНБ: В регионах Казахстана продолжается антитеррористическая операция

Определен уровень террористической опасности в нескольких регионах страны, сообщает Zakon.kz.



По информации Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, «желтый» уровень установлен:



- в Северо-Казахстанской области и городе Балхаше Карагандинской области сроком на 14 суток;



- в Павлодарской области на 10 суток;



- в Акмолинской области до особого распоряжения.



С 14 января 2022 года умеренный «желтый» уровень террористической опасности введен в Западно-Казахстанской области на 14 суток.



Высокий «оранжевый» уровень террористической опасности введен с 13 января 2022 года в городе Нур-Султане и с 14 января в городе Шымкенте, сроком на 14 суток.



Критический «красный» уровень сохраняется в Жамбылской, Алматинской областях и городе Алматы.



Антитеррористическая операция в указанных регионах продолжается. Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям.



Пресс-служба КНБ РК