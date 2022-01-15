Раскрыт неожиданный способ уснуть всего за несколько минут

Эксперты по сну предложили простой и неожиданный способ уснуть всего за несколько минут, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Express.



Оказалось, что быстрее уснуть помогает легкое понижение температуры тела. Добиться этого можно, надев обычные носки (не компрессионные!). Когда вы надеваете носки, это способствует расширению дистальных сосудов, то есть к ступням приливает больше крови. Поскольку кровь приливает к ступням, температура тела начинает снижаться.



В Национальном университете Сеула проанализировали влияние ношения носков в кровати на качество сна. Ученые пригласили шестерых мужчин для того, чтобы исследовать их сон. Каждый из участников принял участие в двух экспериментах: в рамках первого они надевали носки перед отходом ко сну, в рамках второго - не надевали.



Выяснилось, что, когда участники надевали носки, прежде чем лечь в постель, они засыпали на 7,5 минуты быстрее, чем когда они не надевали носки. Более того, общее время сна у тех, кто надел носки, оказалось в среднем на 32 минуты больше. Участники, надевшие носки, просыпались среди ночи в 7,5 раза реже. Помимо этого, эффективность сна у них оказалась "на 7,6 процента выше".



Ученые пришли к выводу, что, если надеть носки перед отходом ко сну, это "окажет положительное воздействие на качество сна".



"Результаты исследования доказывают, что качество сна можно улучшить, оказывая воздействие на температуру ног в течение всего времени сна", - пишут авторы.



При этом эксперты предупреждают, что пожилые люди, возможно, не почувствуют таких же улучшений сна, если будут надевать носки. Это связано с возрастными особенностями организма.



Кроме того, не рекомендуется надевать носки на ночь людям, у которых есть проблемы с кровообращением или отеками ног.