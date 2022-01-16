Антирекорд по числу заражений коронавирусом обновился в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки (15 января) зарегистрировано 13 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Это на 1142 случая больше, чем днем ранее. ⠀ Всего в стране подтверждено 1 049 908 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 5 826, в городе Алматы – 1 798, в городе Шымкент – 435, в Акмолинской области –347, в Актюбинской области – 229, в Алматинской области – 418, в Атырауской области – 598, в ВКО – 217, в Жамбылской области – 234, в ЗКО – 345, в Карагандинской области – 1 793, в Костанайской области – 179, в Кызылординской области – 343, в Мангистауской области – 232, в Павлодарской области – 320, в СКО – 78, в Туркестанской области – 131.
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