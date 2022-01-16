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Вирусолог назвал главные отличия "омикрона" от других штаммов коронавируса

Просмотров:531 Опубликовано: Сегодня, 09:19
Вирусолог назвал главные отличия "омикрона" от других штаммов коронавируса
Иллюстративное фото
Профессор Университета Джорджа Вашингтона, вирусолог Константин Чумаков в эфире "Радио России" назвал главные отличия "омикрона" от других штаммов коронавируса, передает Tengrinews.kz.

По словам ученого, новый штамм стал больше затрагивать молодых людей, а у них болезнь протекает гораздо легче, чем у пожилых.

Заразность "омикрона" заметно возросла, тем не менее это можно считать "хорошей новостью", поскольку в итоге резко снизились патогенность и летальность вируса. "В то время как раньше примерно два процента заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1 процента", - сказал вирусолог.

Но поскольку "омикрон" так хорошо распространяется, даже среди привитых и переболевших, то общее количество случаев огромно - в пять-шесть раз больше, чем это было на пике самой большой предыдущей волны.

"В результате наполнение госпиталей примерно такое же. Оно не снизилось. И количество смертей, вот в количественном выражении, оно не снизилось. И она (смертность) на самом деле даже растет - и в Англии, и в США, и в тех странах, где вот эта колоссальная волна. Она, конечно, непропорционально мало растет по сравнению с тем количеством людей, которые заболевают, но тем не менее это не шутки", - заявил Чумаков.

В отличие от "дельта"-варианта, "омикрон" в основном поражает верхние дыхательные пути, а не глубинные. "Это заболевание не прогрессирует в воспаление легких", - отметил профессор.

Если предыдущие штаммы сопровождались такими характерными симптомами, как потеря обоняния, повышенная температура, воспаление легких и васкулиты, тромбозы в легких, поражение почек, то симптоматика "омикрона" другая.

"Почти не бывает воспаления легких. Основные проявления - это головная боль, насморк, отсутствует потеря обоняния, кашель, раздражение в носу - типичные проявления острого респираторного вирусного заболевания верхних дыхательных путей. Длится от одного дня до трех-пяти. Но есть некоторые люди, которые с "омикроном" ложатся в больницу и, к сожалению, некоторые умирают", - рассказал специалист.

Чумаков отметил, что ни одна пандемия еще не длилась свыше двух-трех лет: даже во времена "испанки", от которой умерли от 50 до 100 миллионов человек. В этом случае вирус превратился в сезонный грипп. "Сейчас, в связи с тем, что на сцену вышел "омикрон", может, это как раз и есть шанс, что это быстро закончится", - подытожил ученый.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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diger (Посетители) Сегодня, 10:14
Короче обыкновенный ОРЗ, а выдают за пандемии...
 
 

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