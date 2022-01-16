Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима Атырау, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Аким города Атырау Кайрат Уразбаев с 30 декабря находился в ежегодном трудовом отпуске для прохождения лечения. 10 января текущего года отозван на работу. В связи с состоянием здоровья с 11 января Кайрат Уразбаев находился на лечении.

Распоряжением акима области 14 января Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима города Атырау на основании поданного заявления. В настоящее время обязанности акима города исполняет заместитель акима Жумабек Каражанов", - сообщили в пресс-службе акима Атырауской области.



Кайрат Уразбаев был назначен на должность акима Атырау в январе 2020 года.



По информации из открытых источников, ранее Кайрат Уразбаев исполнял обязанности генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Он был назначен на эту должность в 2013 году, проработав до 2016 года.