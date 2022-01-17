Количество заразившихся коронавирусом превысило 10 тысяч за сутки

В Казахстане за прошедшие сутки (16 января) зарегистрировали 11 524 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее был зафикисирован антирекорд - 13 523 заболевших, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 1 061 432 случая, из них за сутки:



в Нур-Султане – 4 639,

в Алматы – 1 578,

в Шымкенте – 343,

в Акмолинской области – 400,

в Актюбинской области – 285,

в Алматинской области – 410,

в Атырауской области – 596,

в ВКО – 213,

в Жамбылской области – 257,

в ЗКО – 220,

в Карагандинской области – 1 356,

в Костанайской области – 214,

в Кызылординской области – 270,

в Мангистауской области – 172,

в Павлодарской области – 345,

в СКО – 101,

в Туркестанской области – 125.