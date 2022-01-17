Тимур Кулибаев ушел с поста председателя НПП "Атамекен"

Тимур Кулибаев заявил об уходе с поста председателя Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", передает Tengrinews.kz.



"Уважаемые коллеги! С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Хочу поблагодарить делегатов съезда и членов президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей. Особую признательность выражаю большому коллективу "Атамекен", от рядовых экспертов до руководителей районных филиалов, за совместную содержательную работу", - говорится в обращении, опубликованном на сайте НПП "Атамекен".



По словам Кулибаева, главный итог работы палаты - это налаженный конструктивный диалог бизнеса и власти, последовательное формирование благоприятного бизнес-климата.



"В нашем приоритете всегда была защита прав бизнеса. Налажена работа с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и антикоррупционной службой. Во всех регионах действуют советы по защите прав предпринимателей. За 8 лет в НПП поступила 41 тысяча обращений, из которых 40 процентов решены положительно", - добавил он.



Экс-председатель напомнил, что по инициативе НПП "Атамекен" велась системная работа по улучшению бизнес-климата. Принято 8 пакетов законодательных поправок. Проведена декриминализация экономических преступлений. В 5 раз сократилась регистрация уголовных дел в сфере экономики. Из Уголовного кодекса исключена статья "Лжепредпринимательство". В 4 раза сокращено количество разрешений, уведомлений и лицензий. Проведена реформа контрольно-надзорной системы – исключено 17 тысяч, или 58 процентов требований.



Он добавил, что с 2021 года начато внедрение новой регуляторной политики – регулирование "с чистого листа".



"До 2024 года все регулирование будет полностью переписано на новых принципах и оцифровано. Мы запустили проект "Бастау" в связке с микрокредитованием. Тысячи безработных и самозанятых, особенно в селах, получили возможность начать свое дело.



Уже обучено более 180 тысяч человек. Запущено более 60 тысяч проектов, создано 70 тысяч рабочих мест. В школах, колледжах и вузах внедрен предмет "Основы предпринимательства и бизнеса". Его изучают более 250 тысяч подростков. Это лишь малая часть нашей совместной работы. Но впереди стоят новые большие задачи и вызовы", - говорится в сообщении.



Кулибаев напомнил, что 11 января 2022 года в своем выступлении Глава государства обозначил приоритетные направления для "Атамекена" и бизнес-сообщества.



"Предстоит разработать программу повышения доходов населения, реализовать комплексные меры по снижению импортозависимости, повышению эффективности мер господдержки, снижению доли государства в экономике и другие. Все эти поручения Главы государства будут в безусловном приоритете НПП.



В своей работе мы всегда уделяли внимание обратной связи и подотчетности избранных структур перед нашими членами. В 2020 году проведены выборы во все региональные советы предпринимателями соответствующих регионов. Аккредитованные ассоциации формируют отраслевые комитеты президиума и избирают председателей.



Уверен, что открытость, подотчетность и эффективная обратная связь уже на цифровой основе будут основными принципами работы всей системы НПП "Атамекен". Еще раз выражаю вам свою признательность за совместную работу и желаю дальнейших успехов в выполнении задач по развитию отечественного предпринимательства. С уважением, Тимур Кулибаев", - заключил он.



Тимур Кулибаев занимал пост председателя президиума национальной палаты с 2013 года.



Он родился 10 сентября 1966 года в Алматы. В 1988 окончил Московский государственный университет имени Ломоносова по специальности "Планирование народного хозяйства" и получил диплом по квалификации "экономист".