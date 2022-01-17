Психологи объяснили поведение мародеров в Алматы

На фоне событий, разгоревшихся в Алматы, появилось огромное количество мародеров, которые напали на торговые центры, бутики, отдельно стоящие магазины и выносили чужое имущество в атмосфере безнаказанности. Видеозаписи с лицами публикуются в соцсетях, а на сайтах продаж уже появились объявления с крадеными товарами. Сейчас полиция продолжает поиски мародеров в Алматы. Корреспондент Tengrinews.kz обратилась к психологу и попыталась понять, что же двигало в тот момент людьми.



По мнению психолога Александры Лазаревой, в человеке живет несколько субличностей. На поведение людей влияет множество факторов: это и воспитание, и внутренний стрежень, а также стадное поведение и страх будущего.



"Не каждый становится мародером, не каждый на это способен", - считает она.



"Влияет моральный облик человека. Воспитание дает свои плоды. Человек, у которого вписано в ДНК, что он не может взять чужое, он и не возьмет. А у кого-то это понятие отсутствует. Если женщина, как мать, будет знать, что детям нечего есть, вполне возможно, у нее сработает другой механизм. Ни в коем случае не оправдываем такого поведения. Говоря о том, что побуждает человека к такому поведению, лучше не обобщать, а смотреть на индивидуальный портрет и мотив", - отметила Лазарева.



Сейчас союз психологов после алматинской трагедии организовал поддержку всем, кому необходима помощь. У себя на странице в Instagram квалифицированные специалисты проводят прямые эфиры, где можно получить помощь.



"Многое зависит от устойчивости психики. Насколько она устойчива к тому, что происходит. Очень важно говорить о самоценности и о внутреннем стержне, что человек сам из себя представляет, есть ли у него собственное мнение или же оно формируется в зависимости от более авторитетного мнения. Что касается "все бегут воровать, и я бегу", здесь опять же нужно говорить, есть ли у людей самоконтроль, мораль. Это лишь показывает, что человек все это время сдерживал себя, но его истинное нутро такое", - добавила она.



В пример психолог привела слова матери Терезы: "Вы не знаете на самом деле, что есть внутри меня. На самом деле я совсем не добродетельна, не милосердна, я изо дня в день своими действиями и поступками уничтожаю в себе Гитлера".



В свою очередь практический психолог Гульзат Асанова считает, что, когда неуправляемая толпа начинает действие, срабатывает коллективное бессознательное подражание поведению. В неуправляемой толпе может раствориться любое индивидуальное поведение, каким бы образованным и интеллигентным ни был человек в тот миг.



Мысли и поведение, интересы группы людей объединяются в некий коллективный разум. Призывы одной личности становятся менее значимыми. По ее мнению, мародерами движут такие эмоции, как злость, агрессия, возмущение, раздражение.



"Смотря видео, заметила, что многие находились то ли под наркотическим воздействием, то ли в пьяном состоянии. В основном в толпе кричат люди, которые внутри себя сдерживали агрессию и негативные эмоции. Гипотеза предполагает, что, скорее всего, таких людей оказалось больше. Либо это просто подготовленные люди, которые крушили целенаправленно. Никакое их действие и поведение нельзя оправдывать", - считает она.



Среди прочих причин мародерства Асанова отметила эффект самосохранения и безопасности, когда люди лихорадочно начинают забирать домой товар из-за страха перед завтрашним днем.



"В такие периоды мужчины очень агрессивны в отношении женщин. Таким образом мужчины самосохраняются. Женщинам опасно выходить такой период, потому что мужчины могут на них очень сильно реагировать, вплоть до сексуального насилия. Известны факты, когда во время войны, боев или конфликтов люди подвергались сексуальному насилию", - добавила она.



Психолог заметила и положительную сторону коллективного поведения. При призыве о помощи толпа также спешит оказать поддержку.



Кроме того, Гульзат Асанова подчеркнула отличия культуры народов, приведя в пример Японию и поведение японцев во время катастрофы в Фукусиме.



"Еще со времен ядерных бомбардировок они научены гражданской обороне, у них есть культура, что бы ни происходило, они понимают, что есть после этого жизнь. У нас, к сожалению, этого нет. Вы же видели кадры, книжные магазины никто не тронул, книги как стояли, так и продолжали стоять. Это говорит, что у нас просто не развита культура поведения у людей. Лишь бы какие-то витальные потребности удовлетворить, а о своем статусе, как я буду завтра выглядеть, что обо мне люди подумают, вот в этом направлении нет развития. А в Японии детей с маленьких лет воспитывают, у них есть культура поведения во время катастроф", - отметила психолог.



Кроме того, в разговоре специалист отметила психологический феномен, когда на людей оказывает влияние музыка и танцы. Во время конфликтов стороны показывают свою силу не только с помощью оружия, но и через танцы и песни. Это разряжает агрессию. В пример психолог привела события на западе Казахстана, когда на площади митингующие танцевали, брали в руки флаг, пели гимн, тем самым обстановка разряжалась.



Резюмируя, Асанова отметила важность быть готовыми к ситуациям ЧП, обучения населения, медперсонала, сотрудников полиции и чрезвычайных служб, а также создания круглосуточной службы психологической помощи.



"Алматинцев сильно встряхнули события, люди разрушились эмоционально, изнутри. К нам постоянно поступают звонки. Сейчас всем важно собраться, чтобы в обществе не оказались люди, для которых последствия этого события будут травматичными. Необходимо в кратчайшие сроки оказать психологическую помощь всем тем, кто оказался в эпицентре. Поэтому мы собрали психологов, которые готовы сейчас бесплатно оказывать помощь. Для многих это будет поворотным моментом в переосмыслении жизни, очень часто в таких ситуациях происходит эмиграция, заново расставляются приоритеты на ценностном уровне. Последствия для каждого человека будут индивидуальные", - заключила специалист.