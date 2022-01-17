Воровали даже беременные: убытки Французского дома - свыше 5 миллиардов тенге

Управляющая центральным Французским домом Марал Байбагисова рассказала о последствиях погрома, устроенного "митингующими", а главное, о том, как быстрее вернуть город к прежней жизни."У нас полностью разгромили все магазины, это центральный, три филиала в городе и еще два магазина в аэропорту. Потери колоссальные: уникальные линии нишевой и люксовой парфюмерии, помимо этого, во Французском доме была представлена одежда и обувь элитных брендов, стоимость меховых изделий достигала 250 тысяч долларов за единицу. По приблизительным подсчетам, украдено товаров на сумму свыше 5 миллиардов тенге.Мародеры переодевались непосредственно в торговом зале, оставляя свою одежду там же. Были разбиты витрины, разломано оборудование, уничтожена техника. Только благодаря отваге наших охранников Французский дом не подожгли. С собой у них было пять канистр с бензином", - констатирует Байбагисова.Мародерские действия начались вечером 5 января, к утру 6 января все магазины сети были полностью разграблены. Несмотря на то что преступники прежде всего уничтожали камеры наблюдения и серверы с видеозаписями, многие улики сохранились."Данные с видеокамер мы передали следственной группе. Часть информации была утеряна, но на многих точках серверы расположены отдельно от магазинов, также мы используем облачное хранение, то есть записи сохранились бы в любом случае. Больше всего поразило то, что грабежами занимались не только мародеры, но и мирное население, на записях есть видео, где грабит беременная женщина, которая к тому же была еще и с детьми", - говорит Байбагисова.Несмотря на сокрушительные последствия, руководитель Французского дома ставит акцент на то, что все нужно оставить в прошлом и совместными усилиями возвращать городу прежний облик."Потери есть, но сейчас важно не падать духом и двигаться вперед. Сотрудникам компании удалось восстановить прежний облик здания за двое суток, и уже на прошлой неделе, 13 января, открылся центральный Французский дом, а также филиал Beautymania, расположенный по адресу: Назарбаева, 148. В ближайшее время будут запущены и остальные филиалы сети. Для того чтобы город отвлекся от прошедших событий, мы пошли на беспрецедентный шаг – запустили акцию "-40 процентов" по всему Казахстану. То есть на всю представленную продукцию до конца января будет действовать сорокапроцентная скидка", - заключила Байбагисова.