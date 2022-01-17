Более 12 миллиардов тенге собрали в фонд "Қазақстан халқына"

В общественный фонд "Қазақстан халқына" уже собрано свыше 12 миллиардов тенге.



Как сообщили в фонде, на утро 17 января от юридических лиц поступило 12,36 миллиарда тенге.



"Значительный вклад в благотворительность сделал Kaspi Вank и его учредители Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе - 10 миллиардов тенге. Также два миллиарда тенге поступило от "Благотворительного фонда "Халык". Компания "Степногорский горно-химический комбинат" перечислила 350 миллионов тенге", - рассказали в фонде.



Кроме того, добровольные взносы в общественный фонд сделали уже 6519 казахстанцев. Общая сумма их пожертвований на данный момент превышает 10,1 миллиона тенге.

"Общественный фонд "Қазақстан халқына" выражает благодарность всем казахстанцам, крупным предприятиям, трудовым коллективам, которые поддержали инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева по решению реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и спорта.

Выражаем благодарность премьер-министру Алихану Смаилову и сотрудникам его канцелярии, Администрации Президента и других государственных и частных организаций за поддержку путем перечисления однодневной заработной платы", - отметили в фонде.

Руководство фонда заявляет, что будет обеспечена полная прозрачность и подотчетность всех полученных финансовых средств. Сообщается, что деньги будут направлены "на благо народа Казахстана, на решение проблем здравоохранения, социальной сферы, образования, культуры и спорта".



"Фонд окажет поддержку детям с орфанными и другими заболеваниями, нуждающимся из социально уязвимых групп населения, семьям погибших военных, сотрудников правоохранительных и специальных органов, а также на другие благотворительные цели", - добавили в фонде.



Представители бизнес-сообщества, меценаты и неравнодушные граждане могут перечислить средства на счет ОФ "Қазақстан халқына" по одному из следующих реквизитов:



- Общественный фонд "Қазақстан халқына", ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ97601A871001692501 KZT, АО "Народный Банк Казахстана";



- Общественный фонд "Қазақстан халқына", ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ52722S000011856768 KZT, АО Kaspi Bank.



11 января в ходе выступления в Мажилисе Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать общественный социальный фонд "Қазақстан халқына".



"Подчеркну, это не фонд Президента или правительства или какого-либо другого госоргана. Это фонд всех казахстанцев. Это народный фонд. Он не будет функционировать при администрации или правительстве. Будет создан авторитетный наблюдательный совет, назначен честный, ответственный руководитель. Обеспечим полную прозрачность его деятельности, подотчетность и подконтрольность именно обществу. Планы, бюджет, проекты будут публиковаться на сайте. Вся информация будет открытой", - сказал тогда Глава государства.