Из-за чего стиральная машина трясется и прыгает: ошибки многих хозяек

Современные стиральные машины в основном работают бесшумно. При условии правильной установки и эксплуатации.



Если же агрегат начинает трястись и прыгать, значит, вы допустили какую-то ошибку.



Что может спровоцировать такое «поведение» стиральной машины, расскажем ниже.



Вещи брошены комком



Как пишут Белновости, если вы загрузили в «стиралку» одежду комком, то в процессе вещи будут заматываться в один большой ком, который, как сумасшедший, начнет биться о стенку барабана.



Поэтому перед стиркой рекомендуется рассортировать вещи по размеру и приготовить для барабана только те, которые можно стирать.



Лучше начать загрузку в машинку с больших вещей – в нижнюю часть барабана. А на них кладите поменьше.



В стирке – одна крупная вещь



Одна крупная вещь, например, одеяло или подушка, способна вызвать вибрацию машины.



Лучше добавить к такому изделию несколько других – меньших размеров.



Очень много вещей



У каждой модели стиральной машины существует определенный лимит по объему белья, что должно быть указано в инструкции от производителя.



Также различаются максимально допустимые объемы в зависимости от того, из какого материала сделаны вещи.



Так, в некоторых машины можно одновременно загрузить 8 килограммов вещей из хлопка, но в них же допускается не более 3-4 кг для шерстяных изделий.



Одновременная стирка крупных и мелких вещей



В этом случае есть риск того, что техника не сможет сбалансировать процесс стирки. А это чревато шумом и вибрацией при работе техники.



Дабы такого не было, лучше загружать вещи приблизительно одного размера, укладывая их равномерно.



Желательно сначала грузить большие вещи, а затем – на них – меньшие. При этом барабан не должен быть загружен более чем на 2/3 объема.