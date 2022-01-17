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Из-за чего стиральная машина трясется и прыгает: ошибки многих хозяек

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:50
Из-за чего стиральная машина трясется и прыгает: ошибки многих хозяек
Иллюстративное фото
Современные стиральные машины в основном работают бесшумно. При условии правильной установки и эксплуатации.

Если же агрегат начинает трястись и прыгать, значит, вы допустили какую-то ошибку.

Что может спровоцировать такое «поведение» стиральной машины, расскажем ниже.

Вещи брошены комком

Как пишут Белновости, если вы загрузили в «стиралку» одежду комком, то в процессе вещи будут заматываться в один большой ком, который, как сумасшедший, начнет биться о стенку барабана.

Поэтому перед стиркой рекомендуется рассортировать вещи по размеру и приготовить для барабана только те, которые можно стирать.

Лучше начать загрузку в машинку с больших вещей – в нижнюю часть барабана. А на них кладите поменьше.

В стирке – одна крупная вещь

Одна крупная вещь, например, одеяло или подушка, способна вызвать вибрацию машины.

Лучше добавить к такому изделию несколько других – меньших размеров.

Очень много вещей

У каждой модели стиральной машины существует определенный лимит по объему белья, что должно быть указано в инструкции от производителя.

Также различаются максимально допустимые объемы в зависимости от того, из какого материала сделаны вещи.

Так, в некоторых машины можно одновременно загрузить 8 килограммов вещей из хлопка, но в них же допускается не более 3-4 кг для шерстяных изделий.

Одновременная стирка крупных и мелких вещей

В этом случае есть риск того, что техника не сможет сбалансировать процесс стирки. А это чревато шумом и вибрацией при работе техники.

Дабы такого не было, лучше загружать вещи приблизительно одного размера, укладывая их равномерно.

Желательно сначала грузить большие вещи, а затем – на них – меньшие. При этом барабан не должен быть загружен более чем на 2/3 объема.


Источник: sterlegrad.ru
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