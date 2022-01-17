МВД РК запустило мобильное приложение «102»

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил о запуске мобильного приложения "102" для связи населения с полицией и пресечения правонарушения или раскрытия преступления «по горячим следам», передает Деловой Казахстан.



"Одной из задач, стоящих перед Министерством, является создание современной, технологичной, пользующейся доверием граждан, системы органов внутренних дел.

Сегодня в рамках реализации концепции «слышащего государства» мы официально запускаем новый удобный для населения сервис - мобильное приложение «102».

При нынешнем уровне развития информационных технологий любая информация распространяется молниеносно. Мы стремимся, чтобы такой же молниеносной была реакция полиции на сообщения от граждан", - отметил Тургумбаев.



Ежесуточно операторы Центров оперативного управления полиции обрабатывают порядка 10 тысяч сообщений, поступающих на канал "102".



Но вместе с тем, встречаются ситуации, когда информация о происшествии сообщается не в полицию, а выкладывается в социальные сети. Как правило, очевидцы различных происшествий публикуют фото или видео с места на своих страницах или отправляют на популярные паблики.



Эти происшествия выявляются нашими специалистами при мониторинге социальных сетей. При этом теряется драгоценное время, которое могло быть использовано сотрудниками полиции для пресечения правонарушения или раскрытия преступления «по горячим следам».



Именно поэтому возникла идея разработать специальный сервис, который позволит полицейским более оперативно реагировать на происшествия и сообщения граждан.



Мобильное приложение Министерства внутренних дел "102" позволяет отправлять как короткие сообщения о происходящем, так и фото, видео с места происшествия.



Более того, имеется возможность совершать видеозвонки. При этом определяется местоположение позвонившего, а операторы ЦОУ могут видеть происходящее и сразу принимать соответствующие меры реагирования.



Через приложение можно также обратиться в службу собственной безопасности МВД в случае столкновения с фактом коррупции, вымогательства со стороны сотрудника полиции.



Мы ожидаем, что при помощи приложения и благодаря нашим совместным усилиям, повысится оперативность реагирования полиции, эффективность при раскрытии преступлений, а многие правонарушения можно будет предупредить и предотвратить.



Незамедлительно сообщайте, если считаете, что есть угроза вашей или чьей-либо безопасности или жизни; если увидели, что пьяный человек садится за руль; если стали свидетелем насилия; если видите жестокое обращение с животными; если заметили подозрительное лицо.