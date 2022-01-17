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Токаев: Следует заняться сокращением громоздкой управленческой надстройки фонда "Самрук-Казына

Просмотров:519 Опубликовано: Сегодня, 18:02
Токаев: Следует заняться сокращением громоздкой управленческой надстройки фонда "Самрук-Казына
ФОТО: Акорда
Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства обеспечить формирование реальной конкурентной среды в ключевых сферах экономики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что в стране требуется изменить характер взаимоотношений между "Самрук-Казына" и правительством, чтобы увеличить направление доходов в пользу интересов государства и народа, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

11 января на пленарном заседании мажилиса глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости глубокой трансформации деятельности фонда "Самрук-Казына".

"Портфельные компании фонда являются системообразующими для национальной экономики, поэтому сейчас именно от фонда зависит решение задач по структурной перестройке экономики и направлению ресурсов на благо народа. Президент считает, что правительству следует в первую очередь заняться сокращением громоздкой управленческой надстройки. Требуется также изменить характер взаимоотношений между "Самрук-Казына" и правительством, чтобы увеличить направление доходов в пользу интересов государства и народа", – отметил Берик Уали.

Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства обеспечить формирование реальной конкурентной среды в ключевых сферах экономики и прозрачность закупок фонда и национальных компаний.

По мнению главы государства, необходимо снизить избыточное присутствие государства в экономике, активизировать с этой целью приватизацию активов фонда "Самрук-Казына". При этом важно добиться прозрачности приватизации, без чего невозможно структурное преобразование экономики.

"Президент ожидает конкретных предложений и действий от правительства и государственной комиссии по вопросам приватизации", – написал пресс-секретарь главы государства.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 2 )

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alixah (Посетители) Сегодня, 21:26
У нас все громоздкое.
 
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618965450 (Посетители) Сегодня, 18:57
Ну наконец-то, Токаев :-*
 
 

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