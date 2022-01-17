Нарушения в работе «КазМунайГаза» обнародовал Cчётный комитет

Среди нарушений совмещение нескольких руководящих должностей одним человеком и невозврат сэкономленных бюджетных средств.
Счетный комитет обнародовал ряд выявленных в ходе аудита нарушений в АО «НК «КазМунайГаз», передает Sputnik.
Проверка эффективности управления активами «КазМунайГаза» и его отдельных подведомственных организаций прошла в мае 2021 года.
В частности, в ходе аудита установлены недостатки трудового законодательства, позволяющие совмещать несколько руководящих должностей одновременно с зачетом в оплату рабочего времени в количестве 16 часов.
«Установлено совмещение должности заместителя председателя правления (дистанционно) с должностью генерального директора дочерней организации при отсутствии фиксированного учета рабочего времени, устанавливаемого для работников, занятых на дистанционной работе», - заявили в Счетном комитете.
Также выявлено, что корпоративный фонд «Компания по строительству объектов» не обеспечил возврат сэкономленных средств, выделенных на строительство амфитеатра в Туркестанской области, на сумму 307 млн 93 тыс. тенге. Напомним, амфитеатр был построен в Туркестане по заказу Мангистауской области в 2019 году.
Отмечается, что указанная сумма была возмещена после подачи досудебной претензии.
13 января 2022 года после массовых беспорядков, которые начались в Казахстане после «газовых» митингов, в офисе национальной компании «КазМунайГаз» в Нур-Султане начали проводить расследование антимонопольщики.
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