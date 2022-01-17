Мусин: Систему оплаты труда сотрудников ЦОНов пересмотрят

Министр цифрового развития считает, что вопрос нужно решить уже в марте.



Зарплаты сотрудников ЦОНов будут пересмотрены, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.



По словам Багдата Мусина, ежедневно к нему поступают обращения от сотрудников госкорпорации "Правительство для граждан". В своих письмах они просят решить вопрос с повышением заработной платы.



На сотрудниках ЦОНов лежит огромная нагрузка, отметил глава ведомства.



"Наши фронт офисы – лицо государства, ведь сотрудник ЦОНа – единственный способ получение госуслуги оффлайн. В эти выходные обсудил ситуацию с руководящим составом правительства для граждан. Поручил Адилю Галымжановичу (Кожихову, главе госкорпорации "Правительство для граждан". – Авт.) выработать план по повышению зарплат и в целом пересмотреть систему оплаты труда и вознаграждений. Новую систему оплаты труда важно проработать с представителями из областей от коллективов. Есть отдельная категория сотрудников, которые на протяжении пяти лет работают без каких-либо изменений по зарплате", – сказал он.



Министр подчеркнул, что эти вопросы необходимо проработать до марта.