Мусин: Систему оплаты труда сотрудников ЦОНов пересмотрят

Министр цифрового развития считает, что вопрос нужно решить уже в марте.
Зарплаты сотрудников ЦОНов будут пересмотрены, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
По словам Багдата Мусина, ежедневно к нему поступают обращения от сотрудников госкорпорации "Правительство для граждан". В своих письмах они просят решить вопрос с повышением заработной платы.
На сотрудниках ЦОНов лежит огромная нагрузка, отметил глава ведомства.
"Наши фронт офисы – лицо государства, ведь сотрудник ЦОНа – единственный способ получение госуслуги оффлайн. В эти выходные обсудил ситуацию с руководящим составом правительства для граждан. Поручил Адилю Галымжановичу (Кожихову, главе госкорпорации "Правительство для граждан". – Авт.) выработать план по повышению зарплат и в целом пересмотреть систему оплаты труда и вознаграждений. Новую систему оплаты труда важно проработать с представителями из областей от коллективов. Есть отдельная категория сотрудников, которые на протяжении пяти лет работают без каких-либо изменений по зарплате", – сказал он.
Министр подчеркнул, что эти вопросы необходимо проработать до марта.
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