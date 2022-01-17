«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 17 Января
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.58 KZT
  • €1 = 496.46 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мусин: Систему оплаты труда сотрудников ЦОНов пересмотрят

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:55
Мусин: Систему оплаты труда сотрудников ЦОНов пересмотрят
Иллюстративное фото
Министр цифрового развития считает, что вопрос нужно решить уже в марте.

Зарплаты сотрудников ЦОНов будут пересмотрены, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

По словам Багдата Мусина, ежедневно к нему поступают обращения от сотрудников госкорпорации "Правительство для граждан". В своих письмах они просят решить вопрос с повышением заработной платы.

На сотрудниках ЦОНов лежит огромная нагрузка, отметил глава ведомства.

"Наши фронт офисы – лицо государства, ведь сотрудник ЦОНа – единственный способ получение госуслуги оффлайн. В эти выходные обсудил ситуацию с руководящим составом правительства для граждан. Поручил Адилю Галымжановичу (Кожихову, главе госкорпорации "Правительство для граждан". – Авт.) выработать план по повышению зарплат и в целом пересмотреть систему оплаты труда и вознаграждений. Новую систему оплаты труда важно проработать с представителями из областей от коллективов. Есть отдельная категория сотрудников, которые на протяжении пяти лет работают без каких-либо изменений по зарплате", – сказал он.

Министр подчеркнул, что эти вопросы необходимо проработать до марта.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика