Число новых случаев COVID-19 снижается в Казахстане

За сутки в стране зарегистрировали на 1826 заболевших меньше, чем днем ранее. Больше всего заражений зафиксировали в Нур-Султане, Карагандинской области и Алматы, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.



За прошедшие сутки зарегистрировано 9698 случаев заболевания COVID-19, из них:



в Нур-Султане – 3 702;



в Алматы – 1 198;



в Шымкенте – 310;



в Акмолинской области – 378;



в Актюбинской области – 285;



в Алматинской области – 320;



в Атырауской области – 538;



в ВКО – 169;



в Жамбылской области – 259;



в ЗКО – 151;



в Карагандинской области – 1371;



в Костанайской области – 33;



в Кызылординской области – 143;



в Мангистауской области – 216;



в Павлодарской области – 375;



в СКО – 129;



в Туркестанской области – 121.



Всего в стране подтверждено 1 071 130 случаев.

1 142 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:



в Нур-Султане – 314;



в Алматы – 130;



в Шымкенте – 24;



в Акмолинской области – 37;



в Актюбинской области – 0;



в Алматинской области – 56;



в Атырауской области – 66;



в ВКО – 95;



в Жамбылской области – 6;



в ЗКО – 102;



в Карагандинской области – 194;



в Костанайской области – 12;



в Кызылординской области – 15;



в Мангистауской области – 14;



в Павлодарской области – 69;



в СКО – 0;



в Туркестанской области – 8.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 973 637 человек.