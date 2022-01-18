Программу повышения доходов населения примут в Казахстане

Премьер-министр Алихан Смаилов рассказал, как планируют повышать доходы населения в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Совместно с нацпалатой "Атамекен" планируется разработка и принятие программы повышения доходов населения. Вопрос повышения доходов населения должен быть самым главным для нас. Любой план, любая программа должны быть нацелены в первую очередь на повышение доходов населения. На всех уровнях управления активность работы будет оцениваться именно по этому показателю", - сказал Смаилов на заседании правительства.
Новый премьер заявил, что в целях снижения молодежной безработицы будут увеличены сроки прохождения и размеры заработных плат в рамках проектов "Молодежная практика" и "Первое рабочее место".
"Общественно-социальный фонд "Народу Казахстана" позволит нуждающимся детям получать современные дорогостоящие медицинские услуги и лекарственные средства. В целом реализация данного плана позволит обеспечить оперативное восстановление социально-экономической ситуации в стране после январских событий", - добавил глава правительства.
Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров представил план по стабилизации экономики Казахстана.
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