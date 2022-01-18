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Момент расстрела кортежа Сагинтаева попал на видео

Просмотров:821 Опубликовано: Сегодня, 17:24
Момент расстрела кортежа Сагинтаева попал на видео
Кадр из видео
Момент нападения и расстрела кортежа акима Алматы Бакытжана Сагинтаева попал на видео. Его опубликовали на Telegram-канале "НеХабар", передает корреспондент Tengrinews.kz.

На кадрах видно, как небольшой кортеж Сагинтаева движется по проспекту Назарбаева в северном направлении. В один момент начинается беспорядочная стрельба по машинам. Все водители решают развернуться и уехать с горячей точки.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!




Пресс-служба акимата подтвердила, что видео является подлинным, с произошедших событий 6 января 2022 года.

"Дополнительная информация разглашению не подлежит в связи с проведением следственных мероприятий", - сообщили в акимате.

Ранее сообщалось, что 6 января Сагинтаев попал под обстрел террористов недалеко от здания акимата Алматы. Градоначальника пытались убить неизвестные.

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В результате покушения аким не пострадал, однако погиб водитель телеканала "Алматы", автомобиль которого передвигался вместе с акимом. Также ранения получили руководитель управления спорта Рустем Байсеитов и управления религии Нурлан Кикимов. Их прооперировали.


Источник: Tengrinews.kz
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