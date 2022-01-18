Платная вакцинация Pfizer не будет доступна для казахстанцев

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил, что компания Pfizer приняла решение не предоставлять свой препарат для платной вакцинации в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Pfizer уже доступен, мы закупили более 4 миллионов доз, поэтому на сегодня у нас есть конкретная категория людей, которым вакцина доступна: подростки от 12 до 18 лет и беременные, кормящие. В этом плане вакцинация идет. Кроме этого, с учетом формирования коллективного иммунитета дали возможность вакцинации для 60 и более лет. Никто не должен забывать, что есть Sinopharm, QazVac. Я думаю, по доступности вопрос на повестке дня не стоит. Кроме этого, мы делаем заказ еще на 1 миллион доз (вакцины Pfizer. - Прим.)", - сказал Тугжанов на брифинге СЦК.



Он также заявил, что казахстанцы не смогут вакцинироваться на платной основе вакциной от Pfizer.



"Я думаю, не раз на этот вопрос уже отвечали. Это позиция компании Pfizer, которая приняла решение на платной основе не продавать вакцину", - сказал он.