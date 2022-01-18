Богатейшая арабская страна становится непригодной для жизни - СМИ

Одна из богатейших стран мира Кувейт становится непригодной для жизни из-за глобального потепления и нежелания властей сокращать выбросы. Об этом говорится в статье агентства Bloomberg, передает Tengrinews.kz.
Кувейт - одна из самых жарких стран на планете. В июне прошлого года температура воздуха в стране преодолела отметку 50 градусов. Причем это произошло за несколько недель до пика жары.
По прогнозам местных экспертов по климату, в 2071-2100 годах средняя температура в стране на 4,5 градуса превысит климатическую норму, что сделает территорию государства непригодной для жизни.
Под угрозой уже оказалась местная природа: птицы летом умирают, не сумев найти воду и тень, а млекопитающие получают тепловые удары. Кроме того, дикие животные приходят в города, не обнаружив зелень в привычной среде обитания.
"Мы видим все меньше и меньше диких животных в Кувейте, потому что большинство из них не переживает сезоны", - заявила ветеринар Тамара Кабазард.
Впрочем, местные жители, похоже, не страдают от жаркого климата. Люди передвигаются на личных автомобилях, а во всех помещениях в стране установлены кондиционеры. Общественным транспортом в Кувейте пользуются практически только мигранты. Причем, несмотря на запрет работать летом на открытом воздухе после полудня, гастарбайтеры часто вынуждены нарушать это ограничение.
Кувейт является одним из крупнейших поставщиков нефти в мире, и сократить выбросы стране мешает не нехватка средств, а бездействие властей. При этом другие государства Ближнего Востока взяли на себя обязательства по борьбе с глобальным потеплением: ОАЭ намерены добиться углеродной нейтральности к 2050 году, Саудовская Аравия - к 2060. Кувейт же пообещал сократить выбросы парниковых газов к 2035 году лишь на 7,4 процента - в разы меньше минимально необходимого количества.
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