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Воспитанник Мангистауского футбола на сборах в питерском "Зените"

Просмотров:302 Опубликовано: Сегодня, 09:58
Воспитанник Мангистауского футбола на сборах в питерском "Зените"
Нуралы Алип
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип рассказал в интервью пресс-службе «Зенита» о тренировочных сборах в составе санкт-петербургской команды.

Нуралы Алип впервые прокомментировал свой просмотр в «Зените».

— Нуралы, какие у вас впечатления от сборов с «Зенитом»?
— «Зенит» — это большой узнаваемый клуб. В Казахстане его знают как большого гранда футбола, выступающего в Европе и известного во всем мире. То, что они недавно достаточно успешно сыграли с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё», подтверждает это и само по себе является достижением. Команда, которая играет на высшем уровне.

— Что можете сказать по поводу тренировочного процесса, в котором оказались?
— Как я уже говорил, «Зенит» — это высокий уровень, поэтому тренировки проходят в высоком темпе. Очень интересно, в день по две тренировки. Если честно, то я никогда так не тренировался. Всё очень интересно и в новинку для меня, приятно впечатлен.

— С кем из команды вы общаетесь больше всего?
— Команда очень тепло встретила, на первой же тренировке организовали коридор. Артем Дзюба, Азмун и Оздоев оказали хорошую поддержку. Потом начал общаться с молодыми игроками. С нашим казахстанцем Кимом сложились дружеские отношения.

— Много ли поклонников у «Зенита» в Казахстане?
— Очень много! Как только заработал интернет в Казахстане после недавних событий, все мои поклонники, родные и друзья зашли в инстаграм и подписались на аккаунт «Зенита». Стали следить, ставят лайки, комментарии пишут.



Источник: fc-zenit.ru
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Комментарии ( 1 )

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-2
  • Замир
  • Патрик
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 Businessman (Посетители) Сегодня, 10:16
Красавчик, Нуралы! Дерзай, работай больше, вырасти в большого мастера! Весь Мангистау, Казахстан связывает с тобой большие надежды. Пару сезонов и переходи в какой-нибудь испанский или итальянский клуб, не повторяй судьбу Исламхана и Сейдахмета. Удачи, братишка!
 
 

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