Воспитанник Мангистауского футбола на сборах в питерском "Зените"

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип рассказал в интервью пресс-службе «Зенита» о тренировочных сборах в составе санкт-петербургской команды.



Нуралы Алип впервые прокомментировал свой просмотр в «Зените».



— Нуралы, какие у вас впечатления от сборов с «Зенитом»?

— «Зенит» — это большой узнаваемый клуб. В Казахстане его знают как большого гранда футбола, выступающего в Европе и известного во всем мире. То, что они недавно достаточно успешно сыграли с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё», подтверждает это и само по себе является достижением. Команда, которая играет на высшем уровне.



— Что можете сказать по поводу тренировочного процесса, в котором оказались?

— Как я уже говорил, «Зенит» — это высокий уровень, поэтому тренировки проходят в высоком темпе. Очень интересно, в день по две тренировки. Если честно, то я никогда так не тренировался. Всё очень интересно и в новинку для меня, приятно впечатлен.



— С кем из команды вы общаетесь больше всего?

— Команда очень тепло встретила, на первой же тренировке организовали коридор. Артем Дзюба, Азмун и Оздоев оказали хорошую поддержку. Потом начал общаться с молодыми игроками. С нашим казахстанцем Кимом сложились дружеские отношения.



— Много ли поклонников у «Зенита» в Казахстане?

— Очень много! Как только заработал интернет в Казахстане после недавних событий, все мои поклонники, родные и друзья зашли в инстаграм и подписались на аккаунт «Зенита». Стали следить, ставят лайки, комментарии пишут.



