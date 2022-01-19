Максимум заражений ковидом за все время пандемии зафиксирован в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки (18 января) зарегистрировано 13 874 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.
Это рекордный показатель за все время пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован 15 января, когда выявили 13 523 новых случая за сутки. ⠀ Всего в стране подтверждено 1 085 004 случая, из них:
в Нур-Султане – 4 874, в Алматы – 1 580, в Шымкенте – 450, в Акмолинской области –420, в Актюбинской области – 366, в Алматинской области – 329, в Атырауской области – 584, в ВКО – 394, в Жамбылской области – 233, в ЗКО – 440, в Карагандинской области – 2 669, в Костанайской области – 291, в Кызылординской области – 236, в Мангистауской области – 233, в Павлодарской области – 515, в СКО – 143, в Туркестанской области – 117.
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