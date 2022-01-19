Жителей Байконура предупредили об угрозе теракта

В городе Байконуре вводят повышенный "синий" уровень террористической опасности из-за угрозы теракта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт администрации города.



"В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и об организации деятельности по противодействию его совершению председателем Антитеррористической комиссии города Байконура, главой администрации Бусыгиным было принято решение об установлении повышенного "синего" уровня террористической опасности на территории Байконура сроком на 15 суток - с 12.00 19 января до 12.00 3 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.



Отмечается, что правоохранительными органами, осуществляющими свою деятельность на территории Байконура, и администрацией города принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.



Гражданам рекомендуется:



- при нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет);

- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы);

- обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов;

- оказывать содействие правоохранительным органам;

- относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов;

- не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать, не пользоваться средствами мобильной и радиосвязи, электромагнитное излучение которых может спровоцировать взрыв;

- разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни;

- быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети Интернет).