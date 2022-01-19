Мажилис проголосовал за лишение Назарбаева пожизненного статуса главы АНК и Совбеза

НУР-СУЛТАН, 19 янв — Sputnik. Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство первого президента страны Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности.



Такая норма предусмотрена в проектах законов "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и "О внесении изменения в Закон Республики Казахстан "О политических партиях".



В мажилисе отметили, что редакционные поправки связаны с уже принятыми и обнародованными решениями о том, что Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности возглавляет действующий президент страны.



"Необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, о чем он уже сам объявил, и что сегодня нами было сделано. Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении мажилиса", - написал депутат Канат Нуров на своей странице в Facebook.



Одобренный мажилисом закон направлен на рассмотрение сената.