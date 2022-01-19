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Мажилис проголосовал за лишение Назарбаева пожизненного статуса главы АНК и Совбеза

Просмотров:1180 Опубликовано: Сегодня, 15:17
Мажилис проголосовал за лишение Назарбаева пожизненного статуса главы АНК и Совбеза
© Photo: официальный сайт Елбасы
НУР-СУЛТАН, 19 янв — Sputnik. Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство первого президента страны Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности.

Такая норма предусмотрена в проектах законов "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и "О внесении изменения в Закон Республики Казахстан "О политических партиях".

В мажилисе отметили, что редакционные поправки связаны с уже принятыми и обнародованными решениями о том, что Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности возглавляет действующий президент страны.

"Необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, о чем он уже сам объявил, и что сегодня нами было сделано. Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении мажилиса", - написал депутат Канат Нуров на своей странице в Facebook.

Одобренный мажилисом закон направлен на рассмотрение сената.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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diger (Посетители) Сегодня, 17:03
Давайте уж всё отменяйте пожизнненное..
 
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  • Pinochet
  • TU-154
  • watlow
  • diger
 motor (Посетители) Сегодня, 15:31
Хорошая работа, принмают по команде и отменяют. Я тож хочу депутатом быть, ничего не делая зарплату получать.
 
 

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