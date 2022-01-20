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Байден пригрозил "отрезать" Россию от доллара в случае вторжения в Украину

Просмотров:271 Опубликовано: Сегодня, 09:01
Байден пригрозил "отрезать" Россию от доллара в случае вторжения в Украину
Фото: © REUTERS
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что в Вашингтоне готовят против России серьезные санкции, на случай, если ситуация вокруг Украины обострится, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Байден отметил, что "Путин никогда не видел таких санкций", которые он пообещал ввести в случае агрессии России.

В частности, санкции подразумевают, что в случае вторжения России в Украину российские банки "не смогут иметь дело с долларом".

Говоря об итогах возможного противостояния двух стран, американский президент заявил, что Россия "в долгосрочной перспективе победит, но понесет потери". При этом Байден убежден, что Путин "не хочет войны" с Западом.

Глава Белого дома считает, что Путин сейчас находится перед "суровым выбором" - эскалация вокруг Украины либо дипломатическое решение ситуации.

Помимо этого, на пресс-конференции Байден сделал ряд других заявлений.

Президент США заявил, что очень обеспокоен вероятностью втягивания НАТО в потенциальный конфликт в Украине, и выразил надежду на то, что Владимир Путин осознает близость "полномасштабной ядерной войны".

Он также отметил, что три раунда переговоров с Россией по гарантиям безопасности пока не дали результатов и он рассматривает возможность проведения нового саммита с Путиным.

Помимо этого, он оценил вероятность вступления Украины в НАТО. По словам американского президента, учитывая, сколько работы предстоит сделать Украине в сфере демократии, такая вероятность весьма невелика в ближайшей перспективе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации из-за возможной войны с Россией.


Источник: tengrinews.kz
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