Раймонд Паулс: потерявшая российский рынок Латвия стала провинцией Запада

Паулс подчеркнул, что Россия предлагала Латвии не только большой рынок, но и близкий по менталитету и географически. По мнению композитора, западные веяния латвийскому народу чужды.
«Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали провинцией не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока», — резюмировал бывший министр культуры Латвии в комментарии местному изданию Neatkarīgā Rīta Avīze.
Раймонд Паулс стал автором для многих композиций, которые впоследствии исполнили звезды российской эстрады. Песням знаменитого музыканта свои голоса подарили Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Лариса Долина и другие артисты. Сам дирижер проживает в столице Латвии Риге, 12 января ему исполнилось 86 лет.
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