Все организации образования будут работать в офлайн-формате с 24 января

С 24 января 2022 года организации образования во всем Казахстане будут работать в традиционном офлайн-формате.



По данным пресс-службы Министерства образования и науки, такое решение принято Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции.



Алгоритм работы организаций образования следующий:



- Дошкольные организации (детские сады) будут принимать детей по заявлениям родителей;



- В общеобразовательных школах до 600 учащихся – полноценное офлайн-обучение;



- В школах с более 600 учащимися – офлайн-обучение с загруженностью не более 50% от проектной мощности. В этом случае МОН рекомендует обучать в традиционном формате учеников 1-4 классов, учитывая их возрастные особенности, в соответствии с которыми детям начальных классов сложнее обучаться дистанционно;



Что касается учеников 5-11 классов, администрациям школ рекомендуется учитывать желание родителей обучать детей в штатном формате, организовать работу смен и подсмен, перевести обучение по некоторым предметам на дистанционный формат.



Обучение во внешкольных организациях: индивидуальные занятия в полноценном офлайн-формате, групповые до 15 человек – в штатном режиме, в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с особыми образовательными потребностями – индивидуальные и групповые занятия до 8 человек в штатном режиме;



В колледжах и вузах страны обучение пройдет в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме, лекции – в онлайн- формате.