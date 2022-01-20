Все организации образования будут работать в офлайн-формате с 24 января

С 24 января 2022 года организации образования во всем Казахстане будут работать в традиционном офлайн-формате.
По данным пресс-службы Министерства образования и науки, такое решение принято Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Алгоритм работы организаций образования следующий:
- Дошкольные организации (детские сады) будут принимать детей по заявлениям родителей;
- В общеобразовательных школах до 600 учащихся – полноценное офлайн-обучение;
- В школах с более 600 учащимися – офлайн-обучение с загруженностью не более 50% от проектной мощности. В этом случае МОН рекомендует обучать в традиционном формате учеников 1-4 классов, учитывая их возрастные особенности, в соответствии с которыми детям начальных классов сложнее обучаться дистанционно;
Что касается учеников 5-11 классов, администрациям школ рекомендуется учитывать желание родителей обучать детей в штатном формате, организовать работу смен и подсмен, перевести обучение по некоторым предметам на дистанционный формат.
Обучение во внешкольных организациях: индивидуальные занятия в полноценном офлайн-формате, групповые до 15 человек – в штатном режиме, в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с особыми образовательными потребностями – индивидуальные и групповые занятия до 8 человек в штатном режиме;
В колледжах и вузах страны обучение пройдет в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме, лекции – в онлайн- формате.
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