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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

28 января пройдет внеочередной съезд Nur Otan

Просмотров:225 Опубликовано: Сегодня, 15:20
28 января пройдет внеочередной съезд Nur Otan
Состоится съезд партии Nur Otan
Внеочередной съезд партии Nur Otan пройдет 28 января, сообщил первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек на своей странице в соцсети.

- Постановлением Политического совета Nur Otan принято решение о проведении 28 января 2022 года внеочередного XXI cъезда партии. С учетом коронавируса и ограничительных мер он пройдет в онлайн-формате. - Бауыржан Байбек

Напомним, 18 января Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана. Он сообщил, что в скором времени президент РК Касым-Жомарт Токаев «будет избран председателем партии Nur Otan».


Источник: kstnews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 16:26
Наверное будут избирать нового начальника и переименуют в старое название ОТАН, ну посмотрим что и как beer2
 
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diger (Посетители) Сегодня, 16:04
Опять этот нур отан, когда же он исчезнет... Издеваются над народом
 
 

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