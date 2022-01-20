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Порядок возмещения ущерба от беспорядков утвердили в Казахстане

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 18:53
Порядок возмещения ущерба от беспорядков утвердили в Казахстане
Фото ©REUTERS
Правительственная комиссия по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах, утвердила механизм возмещения ущерба представителям малого и среднего бизнеса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Сообщается, что средства из резерва правительства направят в акиматы для проведения выплат субъектам предпринимательства.

"Ущерб будет возмещен по недвижимому, движимому имуществу, а также по утраченным и украденным товарно-материальным ценностям. Возмещение по поврежденному недвижимому имуществу будет осуществляться на основании подтвержденной сметной документации. По поврежденному или уничтоженному движимому имуществу и товарно-материальным ценностям возмещение будет произведено согласно оценке, подготовленной оценочными и аудиторскими компаниями, определяемыми акиматом и фондом поддержки пострадавшему бизнесу "Сила в единстве".

Сумма возмещения по утраченным или похищенным товарно-материальным ценностям будет определяться на основании подтверждающих документов, а в случае их отсутствия - в виде среднемесячного оборота субъекта предпринимательства за 2021 год", - говорится в сообщении.

Для возмещения стоимости утраченного или поврежденного имущества необходимо подать заявку на платформе InfoKazakhstan.kz.

Оценку ущерба и определение размера возмещаемой стоимости проведут региональные комиссии по определению имущественного вреда и комиссии по рассмотрению заявок фонда "Сила в единстве". Заявления предпринимателей будут рассмотрены в течение 5 календарных дней, в случае одобрения соответствующие средства будут перечислены заявителю.

Выплаты предпринимателям планируется начать в феврале текущего года.


Источник: tengrinews.kz
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