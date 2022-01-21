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МИД Казахстана назвал предвзятой резолюцию Европарламента по ситуации в стране

Просмотров:615 Опубликовано: Сегодня, 11:09
МИД Казахстана назвал предвзятой резолюцию Европарламента по ситуации в стране
МИД Казахстана
Министерство иностранных дел Казахстана оценило резолюцию Европарламента по ситуации в стране.

В МИД заявили, что принятая резолюция носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных.

"Вызывает озабоченность отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане. Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан. Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при разработке проекта резолюции депутаты Европейского парламента и политические группы в его составе не запрашивали у официальных лиц Казахстана уточнений и разъяснений.

Уполномоченный по правам человека в РК и институты гражданского общества, которые ведут непосредственный диалог с государственными органами, также сообщают, что авторы документа к ним не обращались.

Проигнорирована озвученная ранее позиция МИД о наличии серьезных расхождений и неточностей в публикациях целого ряда зарубежных средств массовой информации, характеризирующих законные действия правоохранительных органов против террористических, экстремистских и криминальных групп.

"Казахстан, являясь членом Совета по правам человека ООН и авторитетных международных организаций, участником многосторонних соглашений в области гуманитарного права, всецело привержен верховенству закона и соблюдению обязательств в области защиты прав и свобод граждан. Наша страна также вносит весомый вклад в процесс обеспечения глобальной и региональной безопасности, включая борьбу с международным терроризмом.

Республика Казахстан нацелена на конструктивное взаимодействие со всеми институтами Европейского союза на основе принципов взаимопонимания и взаимного уважения", - говорится в заявлении МИД.

Поспешное принятие данной резолюции, по мнению МИД, подрывает и наносит урон процессу принятия и реализации политических реформ Президента Казахстана, направленных на укрепление демократических институтов и развитие гражданского общества.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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-1
  • diger
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master_kz (Посетители) Сегодня, 14:25
Цитата: diger
"Поливать" с автоматов в городах, без разбора

разбор был, более того и требования выполнены. А дальше кто что хотел то и получил. В Европе и похлеще бывает.
 
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diger (Посетители) Сегодня, 14:20
Neo_186,Только не надо смешивать протестующих, с теми кто грабил и громил всё вокруг. Ситуацией воспользовались радикалы, а вот кто их подтолкнул к активным действиям, пусть органы разбираются, только не по беспределу,как в 37 годах. Ещё пройдёт лет так 30-40, и эти дни станут праздничными, как 86 года события, а людей погибших приравняют к героям, погибшим за свободу страны от тирании. Всё меняется...
 
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Neo_186 (Посетители) Сегодня, 14:04
diger,
Народ был предупреждён о том что нельзя собираться, а ни то откроют огонь на поражение. Кто не ослушался пускай винят самих себя. Я бы посмотрел на вашу физиономию когда мародёры грабили бы ваш магазин или ресторан и т.п. Как же вы не понимаете, если не будет правительство, не будет и полиций. И кому вы обратитесь за помощью когда бандиты ворвутся ваш дом. Будут насиловать вашу жену у вас на глазах, а потом и вас задушат. Кажись Арабская революция для вас всего лишь сказки по ТВ. Люди не могли нормально выйти на улицу сходит в магазин просто за хлебом. Хотя какой там магаз, когда кругом одни развалины. Вы даже не представляете все это, человек сидел в мечети, заходят бандиты с автоматами и спрашивали-"чья белая машина?". И ты просто отдаёшь ключи и всё, нету у тебя машины. И диктатор который ты считал тираном, окажется милашкой по сравнению с тем что произойдёт. В смерти невинных людей виноват не те которые стреляли, а те которые знали что погибнут много невинных, но не расходились.
 
-1
  • kz1990
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  • AVKB
 elek (Посетители) Сегодня, 12:44
депутаты Европейского парламента и политические группы в его составе

Идут лесом!
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 11:52
"Поливать" с автоматов в городах, без разбора во всё, что попало в прицел, когда в этом нет необходимости, это конечно соблюдение прав человека... "Мы за ценой не постоим," знакомое...
 
 

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