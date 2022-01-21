МИД Казахстана назвал предвзятой резолюцию Европарламента по ситуации в стране

Министерство иностранных дел Казахстана оценило резолюцию Европарламента по ситуации в стране.
В МИД заявили, что принятая резолюция носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных.
"Вызывает озабоченность отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане. Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан. Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при разработке проекта резолюции депутаты Европейского парламента и политические группы в его составе не запрашивали у официальных лиц Казахстана уточнений и разъяснений.
Уполномоченный по правам человека в РК и институты гражданского общества, которые ведут непосредственный диалог с государственными органами, также сообщают, что авторы документа к ним не обращались.
Проигнорирована озвученная ранее позиция МИД о наличии серьезных расхождений и неточностей в публикациях целого ряда зарубежных средств массовой информации, характеризирующих законные действия правоохранительных органов против террористических, экстремистских и криминальных групп.
"Казахстан, являясь членом Совета по правам человека ООН и авторитетных международных организаций, участником многосторонних соглашений в области гуманитарного права, всецело привержен верховенству закона и соблюдению обязательств в области защиты прав и свобод граждан. Наша страна также вносит весомый вклад в процесс обеспечения глобальной и региональной безопасности, включая борьбу с международным терроризмом.
Республика Казахстан нацелена на конструктивное взаимодействие со всеми институтами Европейского союза на основе принципов взаимопонимания и взаимного уважения", - говорится в заявлении МИД.
Поспешное принятие данной резолюции, по мнению МИД, подрывает и наносит урон процессу принятия и реализации политических реформ Президента Казахстана, направленных на укрепление демократических институтов и развитие гражданского общества.
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