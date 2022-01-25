Менее 10 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (24 января) в Казахстане зарегистрировано 9 016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 1 166 697 случаев, из них за сутки:



в Нур-Султане – 1 648,

в Алматы – 1 501,

в Шымкенте – 85,

в Акмолинской области – 998,

в Актюбинской области – 409,

в Алматинской области – 396,

в Атырауской области – 567,

в ВКО – 229,

в Жамбылской области – 113,

в ЗКО – 162,

в Карагандинской области – 1 245,

в Костанайской области – 323,

в Кызылординской области – 74,

в Мангистауской области – 177,

в Павлодарской области – 703,

в СКО – 263,

в Туркестанской области – 123.