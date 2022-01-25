«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Января
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.34 KZT
  • €1 = 491.93 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Карантин в Казахстане ослабили. Кто будет работать без ограничений

Просмотров:614 Опубликовано: Сегодня, 09:23
Карантин в Казахстане ослабили. Кто будет работать без ограничений
Фото: Tengrinews.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният объяснила, для кого смягчили карантинные ограничения в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Она напомнила, что в целях реализации поручений Главы государства от 21 января 2022 года рассмотрены и одобрены на МВК подходы к снижению ограничений для субъектов бизнеса.

По ее словам:

-будет продолжено внедрение проекта Ashyq на объектах бизнеса;
-сняты ограничения по времени работы во всех зонах для всех объектов, допускающих посетителей как с "зеленым", так и с "синим" статусом;
-при использовании только "зеленого" статуса в Ashyq независимо от зоны эпидриска без ограничений могут проводиться торжественные, памятные, спортивные мероприятия, выставки, форумы, не ограничивается деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов, ТРЦ, торговых сетей.

"Допускается вход без ограничений при наличии "синего" статуса независимо от зоны эпидемиологического риска в отели, гостиницы, аэропорты, ж/д, автовокзалы, ЦОНы, отделения АО "Казпочта", банки, объекты общественного питания по типу столовых, крытые рынки, образовательные центры, спа-центры, салоны красоты, межобластные, внутриобластные, городские (регулярные и нерегулярные) перевозки", - сообщила министр.

По ее словам, для ряда объектов, где допускается вход посетителей с "синим" статусом:

-снимаются ограничения в "зеленой" зоне;
-в "желтой" - до 70 процентов;
-"красной" зоне до 60 процентов увеличена заполняемость объектов общепита по типу ресторанов, объектов культуры, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей.

"За весь период пандемии не было таких масштабных послаблений карантинных мер во всех отраслях бизнеса. И это в свою очередь накладывает особую ответственность и веру в приверженность бизнеса выполнению установленных алгоритмов безопасной работы", - заключила Гиният.

Напомним, 24 января на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о пересмотре ограничительных мер для обеспечения деятельности бизнеса в период пандемии.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 jokerok (Посетители) Сегодня, 10:33
Я вас очень прошу сделайте чёнить со школами.
Уже сил нет. prey
То офлайн, то онлайн, то на две группы, то по времени сдвинут позже, то раньше.
Щас на 3 смены разделили (2я смена 11.30-14.30 stena ) и часть онлайн а часть офлайн. Осталось сделать перемену 1 час для полного "счастья". Меняют каждый день! Какой-то цирк!
Работать некогда! Привези увези целый день!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 DiDa (Посетители) Сегодня, 10:25
Молодец, новый министр здравоохранения!!! Наконец-то начали включать логику, при принятий решений. Глядишь, потихоньку во всех сферах жизнедеятельности народа будут изменения в лучшую сторону!!! Надеюсь на это!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • DiDa
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:51
Министр здравоохранения Ажар Гиният

спасибо applause
наконец то появляются адекватные люди с логичными решениями bravo
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика