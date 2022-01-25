Карантин в Казахстане ослабили. Кто будет работать без ограничений

Министр здравоохранения Ажар Гиният объяснила, для кого смягчили карантинные ограничения в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Она напомнила, что в целях реализации поручений Главы государства от 21 января 2022 года рассмотрены и одобрены на МВК подходы к снижению ограничений для субъектов бизнеса.



По ее словам:



-будет продолжено внедрение проекта Ashyq на объектах бизнеса;

-сняты ограничения по времени работы во всех зонах для всех объектов, допускающих посетителей как с "зеленым", так и с "синим" статусом;

-при использовании только "зеленого" статуса в Ashyq независимо от зоны эпидриска без ограничений могут проводиться торжественные, памятные, спортивные мероприятия, выставки, форумы, не ограничивается деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов, ТРЦ, торговых сетей.



"Допускается вход без ограничений при наличии "синего" статуса независимо от зоны эпидемиологического риска в отели, гостиницы, аэропорты, ж/д, автовокзалы, ЦОНы, отделения АО "Казпочта", банки, объекты общественного питания по типу столовых, крытые рынки, образовательные центры, спа-центры, салоны красоты, межобластные, внутриобластные, городские (регулярные и нерегулярные) перевозки", - сообщила министр.



По ее словам, для ряда объектов, где допускается вход посетителей с "синим" статусом:



-снимаются ограничения в "зеленой" зоне;

-в "желтой" - до 70 процентов;

-"красной" зоне до 60 процентов увеличена заполняемость объектов общепита по типу ресторанов, объектов культуры, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей.



"За весь период пандемии не было таких масштабных послаблений карантинных мер во всех отраслях бизнеса. И это в свою очередь накладывает особую ответственность и веру в приверженность бизнеса выполнению установленных алгоритмов безопасной работы", - заключила Гиният.



Напомним, 24 января на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о пересмотре ограничительных мер для обеспечения деятельности бизнеса в период пандемии.