Карантин в Казахстане ослабили. Кто будет работать без ограничений

Министр здравоохранения Ажар Гиният объяснила, для кого смягчили карантинные ограничения в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Она напомнила, что в целях реализации поручений Главы государства от 21 января 2022 года рассмотрены и одобрены на МВК подходы к снижению ограничений для субъектов бизнеса.
По ее словам:
-будет продолжено внедрение проекта Ashyq на объектах бизнеса; -сняты ограничения по времени работы во всех зонах для всех объектов, допускающих посетителей как с "зеленым", так и с "синим" статусом; -при использовании только "зеленого" статуса в Ashyq независимо от зоны эпидриска без ограничений могут проводиться торжественные, памятные, спортивные мероприятия, выставки, форумы, не ограничивается деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов, ТРЦ, торговых сетей.
"Допускается вход без ограничений при наличии "синего" статуса независимо от зоны эпидемиологического риска в отели, гостиницы, аэропорты, ж/д, автовокзалы, ЦОНы, отделения АО "Казпочта", банки, объекты общественного питания по типу столовых, крытые рынки, образовательные центры, спа-центры, салоны красоты, межобластные, внутриобластные, городские (регулярные и нерегулярные) перевозки", - сообщила министр.
По ее словам, для ряда объектов, где допускается вход посетителей с "синим" статусом:
-снимаются ограничения в "зеленой" зоне; -в "желтой" - до 70 процентов; -"красной" зоне до 60 процентов увеличена заполняемость объектов общепита по типу ресторанов, объектов культуры, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей.
"За весь период пандемии не было таких масштабных послаблений карантинных мер во всех отраслях бизнеса. И это в свою очередь накладывает особую ответственность и веру в приверженность бизнеса выполнению установленных алгоритмов безопасной работы", - заключила Гиният.
Напомним, 24 января на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о пересмотре ограничительных мер для обеспечения деятельности бизнеса в период пандемии.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz